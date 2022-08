Problemfeld Corona-Hilfen: Burgerista-Pleite beschäftigt die Politik

Schreiben an Minister Brunner

Die Reklamation an die Cofag dürfte keinen Erfolg gebracht haben, weshalb sich der Berater von Burgerista mit einem Schreiben vom 7. Juni 2022 ans Finanzministerium wendete – zu Handen Minister Magnus Brunner. Am Ende des Reklamationsschreibens hielt der Berater klipp und klar fest: „Durch die Nichtauszahlung der Ausfallsboni für die Monate November und Dezember 2021 in Höhe von insgesamt EUR 160.000 fehlt dem Unternehmen entsprechende Liquidität zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.“ Gebeten wurde um eine Auszahlung bis spätestens 28. Juni 2022.

Dass die Burgerista Operations GmbH am 30. Juni die Insolvenz beantragte (das Gericht eröffnete umgehend ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung – die Restaurants sollen geöffnet bleiben), dürfte für die involvierten Stellen demnach nicht ganz aus heiterem Himmel gekommen sein. Die – offenbar zu spät erfolgte – Zusage deutet wiederum darauf hin, dass das Unternehmen sehr wohl anspruchsberechtigt war. Am 27. Juni hatte das Finanzministerium dem Burgerista-Berater übrigens noch mitgeteilt, man habe die Beschwerde an die Cofag weitergeleitet.

Cofag: „Klares Regelwerk“

profil fragte beim Insolvenzverwalter von Burgerista nach. Dieser teilte mit, er müsse den geschilderten Sachverhalt erst recherchieren. Da ein Insolvenzverfahren nicht öffentlich sei, könne er wiederum der Cofag und dem Finanzministerium keine Vollmacht erteilen, Anfragen zu der Fördercausa zu beantworten.