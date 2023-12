Sanierungsverfahren: Benko soll blechen

Gut 46 ausgedruckte A3-Seiten umfasst das Firmenorganigramm, das Insolvenzverwalter Christof Stapf und seine Mitarbeiter in den vergangenen drei Wochen von der Signa Holding und ihren direkten und indirekten Beteiligungen erstellt haben – vorerst. Das sind fünfeinhalb Quadratmeter dicht bedrucktes Papier. „Und wir sind noch immer nicht fertig. Es stellt sich schon die Frage, ob man sich in diesem Firmengeflecht überhaupt noch einen Überblick verschaffen kann“, erzählt eine Person aus dem Umfeld des Sanierers. Geht es nach Stapf, soll ein eigenes Lenkungsgremium die Restrukturierung der gesamten Gruppe, also auch der nicht insolventen Gesellschaften, wie zum Beispiel die Signa Prime Selection und die Signa Development, übernehmen. Eine Entscheidung darüber ist allerdings noch ausständig.

Das über die Jahre entstandene Beteiligunsgeflecht ist so verworren, dass Stapf im Sanierungsverfahren nun auf die Dienste des Wirtschaftsprüfers und Unternehmensberaters Deloitte zurückgreift. Deloitte soll bei der forensischen Sicherung der Daten helfen und mit rechtlichen Analysen unterstützen. Detail am Rande: Viele der erst mit großer Verzögerung veröffentlichten Firmenbilanzen wurden von Deloitte-Konkurrent KPMG testiert.

Der Zwischenbericht, der heute den Gläubigern in einer nicht öffentlichen Sitzung am Wiener Handelsgericht vorgestellt wurde, fällt jedenfalls verheerend aus: In Teilen des Managements fehle es an übergreifendem Wissen über die Vorgänge in anderen direkten und indirekten Beteiligungen. Die Signa Holding sei zuletzt nur teilweise ihrer Kontrollfunktion nachgekommen, wie es in einer ersten Mitteilung des Sanierungsverwalters heißt, die profil vorliegt. Und auch der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Holding lässt sich noch immer nicht genau beziffern. Nach der ersten Berichtstagsatzung bestätigt das Gericht jedenfalls die Sanierung in Eigenverwaltung fest. Die Gläubigerschützer vom KSV1870 sehen zudem die Kosten für den Fortbestand von Signa vorerst gedeckt.

Stapf hat deshalb die gesamte Geldgebarung an sich genommen, was für ein Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung eher unüblich ist. „In der Praxis läuft die Sanierung jetzt nicht sehr viel anders als eine Insolvenz in Fremdverwaltung“, so ein Insider. Den vollen Zugriff auf das Firmenvermögen und damit die alleinige Handhabe bei der Verwertung hat er aber naturgemäß nicht. Das sei nicht im Sinne der Investoren, die nun möglichst wenig von ihrem angelegten Geld in der Insolvenzmasse verloren gehen sehen wollen, wie es aus Signa-Kreisen heißt.