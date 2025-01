Im Giro-Konto der Republik: Wie die Bundesfinanzierungsagentur täglich um Milliarden kämpft

Mindestens genauso wichtig wie das, was auf den zahlreichen hoch-karätig besetzten Podien diskutiert wird, ist das, was in den Gängen, bei den Kaffeepausen, beim Mittagessen oder bei den Abendempfängen besprochen wird. Denn neben Würdenträgern der zentral- und osteuropäischen Länder sind auch private Geldgeber angereist. Vertreter der US-Investmentbanken Goldman Sachs und JP Morgan sind hier, ebenso die Unternehmensberater von Ernst & Young oder eine ganze Delegation der Europäischen Investitionsbank. Allesamt bedeutende und gewichtige Geldgeber von Staaten. Welchen Eindruck die Damen und Herren in den schwarzen Anzügen und den Manufaktur-Echtleder-Aktentaschen von einem Staat bekommen, entscheidet auch darüber, zu welchen Konditionen und zu welchen Zinssätzen sich dieser kurz- oder langfristig Geld ausborgen kann. 0,1 Prozentpunkte auf oder ab schlagen sich schon mal in Millionenhöhe im Budget nieder.

Souveräne Staaten brauchen täglich Millionen- und Milliardenbeträge, um sich zu refinanzieren, um Pensionen und Gehälter zu bezahlen, um Infrastruktur auszubauen, um die Bevölkerung mit medizinischen Leistungen zu versorgen. Nach zwei Jahren Pandemie, zwei weiteren Jahren Krieg in der Ukraine und der schlimmsten Energiekrise in Europa seit den Ölpreis-Schocks in den 1970er-Jahren sind die Staatskassen ausgeblutet und die Budgets aller europäischen Länder massiv unter Druck.

Auf dem Podium geht es gerade um die Frage, wie sich souveräne Staaten in herausfordernden Zeiten finanzieren sollen. Welche Anleihenlaufzeit die beste ist? Es kommt darauf an, eine längere Laufzeit vermittelt zwar Sicherheit und Stabilität, hat dafür aber andere Nachteile. Ob man eigene Staatsbürger und private Haushalte zu Geldgebern der Republik machen soll? Unbedingt! Zumindest, wenn es nach den Vertretern diverser Finanzministerien und staatliche Finanzierungsagenturen geht. Das schaffe Vertrauen und Bindung. Dann ist man Schuldner und Gläubiger zugleich. Und es geht um die Frage, wie man das Vertrauen der Geldgeber in den eigenen Staat stärkt.

Ortswechsel ins Wiener Nobelhotel Hilton: Österreich ist auf Imagetour. Hier findet gerade die „Euromoney Conference – Invisso“ statt. Österreich ist Gastgeber, und im Fokus stehen diesmal die zentral- und osteuropäischen Länder. In den Gängen und Seminarsälen des Hilton tummeln sich an diesen zwei Tagen Schatzmeister und Geldgeber – institutionelle wie private – aus rund 45 Ländern. Notenbanker, Finanzminister, Schuldenmanager und Geschäftsführer staatlicher Institutionen, Investmentbanker, Fondsmanager und sogar ein paar Firmenbosse.

„Wir rittern mit allen anderen Staaten um Investoren. Wir müssen die Geldgeber davon überzeugen, dass sie bei uns und nicht etwa in Finnland, Holland oder Deutschland ihr Geld anlegen.“ Markus Stix ist Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA). Er und sein 40-köpfiges Team haben die Schulden einer ganzen Nation am Hals.

Stix ist seit 2015 Geschäftsführer der ÖBFA. Seit 32 Jahren, also seit der Gründung 1993, arbeitet er hier. Allein heute sind 652,898 Millionen Euro zur Auszahlung fällig. Am 20. Jänner brauchen Herr Stix und seine Kollegen zum Beispiel ausreichend Liquidität für Auszahlungen von 4.894 Millionen Euro – für Zins- und Tilgungszahlungen für die monatliche Finanzausgleichszahlung, die an Länder und Gemeinden weitergegeben werden und mehr.

Auf einen Schlag fällig

Exakt 1003 Konten besitzt der Bund – drei bei der Notenbank und 1000 bei der BAWAG. Dass die Geldgebarung der Republik ausgerechnet über eine Bank in mehrheitlichem Besitz zweier ausländischer Investmentfonds – Cerberus und Golden Tree Asset – läuft, ist auf den ersten Blick ungewöhnlich. Und auf den zweiten? Es war halt immer schon so. Die BAWAG war früher die Gewerkschaftsbank für Arbeit und Wirtschaft und ganz früher die Postsparkasse. Seit über 100 Jahren führt sie die Konten der Republik. Die Bank hat zwar ihre Besitzer gewechselt, ihre beste Kundin aber nicht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ÖBFA müssen täglich sicherstellen, dass alle diese Konten ausreichend gefüllt sind und dass alle fälligen Zahlungen pünktlich rausgehen. Wenn ein Staat eine fällige gewordene Anleihe nämlich nicht zurückzahlen kann, ist er technisch gesehen „default“, also pleite. Derzeit sind 20 internationale Banken als Primärhändler von österreichischen Staatsanleihen gelistet – von der US-Bank Goldman Sachs bis zur heimischen Volksbank.

"Es wird schon manchmal stressig, aber am Ende des Tages ist es sich noch immer gut ausgegangen“, erzählt der Geschäftsführer. Im Gegensatz zu Privatpersonen oder Unternehmen darf der Staat sein Konto nämlich nicht überziehen. Und die Schulden werden nicht in Raten bezahlt wie bei einem Häuslbauer-Kredit. Der Staat begibt Staatsanleihen, also Schuldscheine mit einer gewissen Laufzeit. Wenn diese vorüber ist, ist die gesamte Summe auf dem Schuldschein fällig – auf einen Schlag. Und dann muss genug Geld auf dem Konto sein.

Und wenn nicht genug da ist? „Dann müssen wir uns neues Geld ausborgen. Manchmal auch nur für 24 Stunden“, erklärt Stix. Und das läuft dann ein bisschen wie auf einem virtuellen Bazar ab. Über ein internes System wird ausgeschickt: Die Republik braucht heute 500 Millionen Euro, gerne auch gestückelt in 100-Millionen-Tranchen. Wer bietet die besten Konditionen? Die Banken buchen dann ihre Angebote ein, und die Mitarbeiter der ÖBFA wählen das beste Overnight-Geschäft aus. „Manchmal ist die Sache in 15 Minuten erledigt.“

500 Millionen Euro in 15 Minuten. Am nächsten Tag geht das Geld wieder retour an die Geldgeber – samt Zinsen. Derzeit liegt der Zinssatz für solche Geschäfte bei um die 2,9 Prozent (per anno). Wer der Republik über Nacht eine halbe Milliarde Euro borgt, bekommt in 24 Stunden also 40.000 Euro an Zinsen.

Situationen wie diese gehören zum Tagesgeschäft. So richtig stressig war es eigentlich nur ein Mal, am Montag, dem 15. September 2008. Die US-Investmentbank Lehman Brothers meldete völlig überraschend Konkurs an und läutete die globale Finanzkrise ein. Lehman Brothers war zu diesem Zeitpunkt eine Primärhändlerin von österreichischen Staatsanleihen. Von heute auf morgen war der Finanzmarkt wie gelähmt. Banken hörten auf, einander Geld zu borgen, zahlreiche Finanzinstitute gerieten in Schieflage. Österreich musste binnen Tagen ein Milliarden Euro schweres Rettungspaket für die heimischen Banken schnüren – und das Geld dafür auftreiben. „Den Tag werde ich vermutlich nie vergessen“, meint Geschäftsführer Stix.

40 Mitarbeiter hat die ÖBFA aktuell. 40 Personen für 299.251.822.256,79 Euro Schulden. Den Staat nicht durch reine Unachtsamkeit in den Ruin zu treiben, ist an sich herausfordernd. In den vergangenen vier Jahren ist der Stresspegel am Arbeitsplatz aber gestiegen. 2024 sind unsere Schulden noch mal um 16 Milliarden Euro gegenüber dem Jahr davor gestiegen. Laut dem Fälligkeitsprofil für Finanzschulden und der vom Parlament beschlossenen Neuverschuldung, waren im Jahr 2024 mehr als 75 Milliarden Euro zu (re-)finanzieren. „Hier beginnen wir die Liquiditätsplanung zu erstellen, um sämtliche Zahlungen des Bundes fristgerecht abwickeln zu können“, meint Stix.