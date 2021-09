Schweigen zu Abwässern: Kommt nun Gesetzesänderung?

Es ist ein juristischer Rüffel der besonderen Art, den der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) vor Kurzem der österreichischen Umweltpolitik mit auf den Weg gegeben hat. Die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach (NÖ) hatte einem Landwirt bestimmte Auskünfte zu Abwässern eines Chemiekonzerns, die in den Fluss Thaya eingeleitet werden, verweigert. Zu Unrecht, wie das Höchstgericht nunmehr entschieden hat. Die Richter bemängeln dabei aber nicht, dass ein Gesetz falsch ausgelegt worden wäre. Vielmehr stellten sie fest, dass Gerichte und Behörden die österreichische Gesetzeslage in einem wichtigen Punkt schlichtweg ignorieren müssen, um rechtskonform zu handeln. Eine bemerkenswerte Erkenntnis.

profil berichtete im Oktober 2020 erstmals über die Causa: Im nördlichen Niederösterreich leitet die Firma Jungbunzlauer, die in einem riesigen Werk vor allem Zitronensäure für die Lebensmittelindustrie produziert, Abwasser aus ihrer Betriebskläranlage in die Thaya ein. Ein Landwirt, der ein Stück flussabwärts angesiedelt ist, begehrte bei der Bezirkshauptmannschaft Einsicht in diverse Messdaten. Ein Teil wurde ihm übermittelt, ein anderer, in dem es um Messergebnisse zu bestimmten Inhaltsstoffen ging, jedoch nicht. Begründung: Betriebsgeheimnis. Jungbunzlauer hatte eingewandt, dass dadurch Rückschlüsse auf die Produktion gezogen werden könnten. Deshalb müssten diese Daten nicht herausgegeben werden. Das Landesverwaltungsgericht NÖ gab der Behörde und dem Chemiekonzern recht. In der obersten Instanz siegte nun aber der Landwirt. Mit potenziell weitreichenden Folgen.