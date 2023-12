Signa: Panikstimmung in der Immo-Branche

In den vergangenen Monaten sind sechs Signa-Firmen in die Insolvenz geschlittert. Erst am Mittwoch brachten die Signa Financial Services GmbH (Frankfurt), die Signa REM Germany GmbH und die SCAx GmbH (beide München) – allesamt Signa-Töchter – Insolvenzanträge ein. Ob noch weitere Teilpleiten folgen? „Derzeit eher ja als nein“, sagt der Banken-experte. Mit dem Sanierungsverfahren der Signa Holding versucht man, Schadensbegrenzung zu betreiben und noch viel gröbere Verwerfungen im Signa-Imperium zu vermeiden. Besonders heikel ist die Situation bei Signa Prime und Signa Development, in denen der Großteil des Immobilienbestands gebündelt ist. Denn wer nun von diesen Gesellschaften etwas kauft, muss auch das Risiko einpreisen, dass es vielleicht doch noch zu einer Insolvenz kommen könnte und ein neu eingesetzter Sanierungsverwalter entscheidet, den Kauf rückabzuwickeln und Liegenschaften womöglich der Insolvenzmasse zuzuführen. Je nach Verkehrswert und Kaufsumme ist so etwas grundsätzlich sechs bis zwölf Monate lang möglich. Natürlich nur, wenn es tatsächlich zu einer Insolvenz kommen sollte.

Erst vergangene Woche wurde mit Erhard Grossnigg ein Sanierungsexperte in den Vorstand von Signa Prime und Signa Selection bestellt. Er soll beide Gesellschaften sanieren und restrukturieren – also vor der Pleite bewahren. Wie profil aus informierten Kreisen erfuhr, dürfte damit der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz aus dem Rennen sein. Noch vor der fünf Milliarden Euro schweren Insolvenz der Signa Holding war er als neuer Mann und Sanierer an der Spitze der Signa bestellt worden. Dass er es jetzt nicht mehr ist, deuten Beobachter und Gläubigervertreter so, dass er sich selbst aus dem Rennen genommen habe, nachdem die Suche nach neuen Investoren und den kolportierten 500 Millionen Euro gescheitert war. Eine profil-Anfrage über den Verbleib von Geiwitz und seine aktuelle Rolle in der Signa-Gruppe blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.