So viel gaben Fans bei der EM 2008 in Stadien und Fanzonen aus

Auf heutige Preise umgerechnet lagen die in Österreich getätigten Ausgaben für Tickets, Fanartikel, Unterkunft, Verpflegung und Ähnliches bei rund 454 Millionen Euro. Mehr als 6200 heimische Vollzeitarbeitsplätze wurden dadurch ausgelastet. Diese Berechnung berücksichtigt auch sogenannte Verdrängungseffekte: Sportgroßveranstaltungen ziehen nicht nur Besucher und Besucherinnen an, sondern halten andere Menschen davon ab, zurzeit der Veranstaltung einen Austragungsort zu besuchen. Zudem flüchten einige Bewohner und Bewohnerinnen vor dem Fan-Andrang und fahren lieber in den Urlaub.