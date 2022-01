Treibhausgas-Emissionen: Was macht sie eigentlich so schädlich?

2022 ist das Jahr, in dem CO2 auch in Österreich einen Preis bekommen soll. Damit will die Regierung die heimischen Treibhausgas-Emissionen reduzieren. Doch was macht diese eigentlich so schädlich für unser Klima? [E-Paper]

von Christina Hiptmayr