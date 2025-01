© Stefan Adelsberger / EXPA / picturedesk.com © Stefan Adelsberger / EXPA / picturedesk.com

Vermögen verheimlicht? René Benko festgenommen

Heute wurde Signa-Gründer René Benko in seinem Büro in Innsbruck festgenommen. Gemäß Verdachtslage soll er eine Rechnung gefälscht und versucht haben, Vermögen zu verheimlichen. Es laufen zwei Razzien in Wien.