Von Hochwasser bis Energiewende: CEOs und ihre Momente des Jahres

Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender ÖBB

„Im heurigen Jahr traf uns ein besonders schwarzer Freitag: Am 13. September mussten die ÖBB vorsorglich erste Strecken sperren, weil die Wettervorhersagen schlimme Regenfälle und Stürme ankündigten. Es sollte – wie wir alle wissen – ein Jahrhunderthochwasser werden. In meiner beruflichen Funktion waren diese Stunden – das ‚Land unter‘ im Tullnerfeld und als Folge die Sperre der Bahn-Weststrecke – sicher die schwersten. In der Folge aber auch die prägendsten: Ist es doch dem ÖBB-Team gelungen, in Rekordzeit vor Weihnachten die Strecke wiederzueröffnen. Übrigens auch an einem Freitag, den 13., diesmal Dezember.

Viele Stunden in 2024 standen für mich insgesamt unter dem bedrückenden Eindruck, welches Leid der Klimawandel weltweit bringt. Bei uns in Österreich kämpften die Menschen mit überschwemmten Häusern und zerstörtem Hab und Gut. Wenige Wochen später verloren viele Menschen in Spanien, in der Gegend um Valencia, aus demselben Grund schrecklicherweise ihr Leben. Mein Wunsch fürs neue Jahr und die nächsten danach wäre, hier endlich die Reißleine zu ziehen und alles uns Mögliche zu tun, diese Klima-Entwicklungen zu bremsen. Tun wir es für uns selbst.“