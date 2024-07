Warum die Photovoltaikbranche derzeit strauchelt

Die einschlägigen Zahlen sprechen eine eindrückliche Sprache: Laut dem jährlich vom Klimaschutzministerium veröffentlichten Marktbericht für „Innovative Energietechnologien in Österreich“ erwirtschafteten die österreichischen PV-Planer und -Errichter im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von 513 Millionen Euro. Ein Jahr später hatte er sich bereits verdoppelt. Und 2023 stiegen die von der Branche erwirtschaften Umsatzerlöse auf 4,34 Milliarden Euro. Ein solches Wachstum macht den Sonnenunternehmern so schnell niemand nach.

Eigentlich ist die Photovoltaik eine echte Krisengewinnerin: Zuerst war es die Pandemie, welche die Österreicherinnen und Österreicher, denen es an Gelegenheiten mangelte, Geld auszugeben, motivierte, in ihr persönliches Sonnenkraftwerk zu investieren. Dann kam der Ukrainekrieg. Die Sorge vor einer ausfallenden Energieversorgung und exorbitant in die Höhe schießenden Energiepreisen lösten einen wahren Sturm auf PV-Anlagen aus.

Nach dem Höhenflug kam die Pleite

Einer, der Teil dieser Rally war, ist Markus König. Der Niederösterreicher erlebte die Achterbahnfahrt der vergangenen Jahre hautnah mit. So stieg in seiner Suntastic Solar Handels GmbH der Umsatz von 16 Millionen Euro im Jahr 2020 auf zuletzt 125 Millionen . „Da konnten wir ernten, was wir in jahrelanger Aufbauarbeit gesät hatten“, so der Gründer des Großhandelsunternehmens für PV-Module, Wechselrichter und Stromspeicher mit Sitz in Bisamberg bei Wien.

Doch die Freude währte nicht allzu lange: Ende Mai dieses Jahres musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Mit 26 Millionen Euro Verbindlichkeiten steht die Suntastic Solar Handels GmbH bei über 300 Gläubigern in der Kreide. Auch über die übergeordnete Suntastic Solar Holding wurde am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Dort betragen die Passiva rund 13 Millionen Euro. In Summe sind 125 Mitarbeiter betroffen.