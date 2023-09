Ein etwas unverkrampfterer Zugang zum Thema Insolvenz ist also zu empfehlen, dabei lohnt auch ein Blick in die USA. Dort gelten Unternehmer erst nach dem ersten Konkurs als ausreichend versiert. Es gibt sogar Investoren, die gezielt einmalig gescheiterten Firmengründer ansprechen.

Josef Zotter, Zotter Schokolade

„Im Nachhinein betrachtet, hat es wohl so kommen müssen“, sagt Josef Zotter mit Blick auf sein erstes – gescheitertes – Unternehmerleben. Heute hat der Steirer gut lachen: Er führt einen der erfolgreichsten Handwerksbetriebe Österreichs, und seine Schokoladenkreationen werden in Feinkostläden in aller Welt verkauft. So entspannt war Zotter nicht immer. Rund 27 Jahre ist es her, als er vor den Scherben seiner beruflichen Existenz stand: 1996 musste er Konkurs anmelden. Von einer Schokoladenmanufaktur mit internationalem Ruf war damals noch keine Rede. 1986 hatte der damals 25-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Ulrike eine Konditorei in Graz eröffnet. Dort kredenzte Zotter weder Gugelhupf noch Apfelstrudel, sondern Mehlspeisen und Torten aus Bohnen, Hanf und Kürbis. „Wir waren jung und wollten einfach etwas Geiles machen“, erinnert er sich.

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Speisekarte avancierte die Konditorei unter Connaisseuren rasch zum Geheimtipp der Stadt. „Wenn man sehr schnell erfolgreich ist, dann ist man auch gleich einmal mit dem Bankdirektor befreundet. Mit wurde es sehr leicht gemacht, Kredite aufzunehmen“, erzählt Zotter. Und so folgten weitere Filialen. Beim ersten Lokal hat er bis zum Fliesenlegen noch alles selbst gemacht, beim zweiten hatte er sich ein paar Professionisten geholt, beim dritten einen Architekten und beim vierten einen Star-Architekten. „Irgendwann hat mir mein Steuerberater gesagt, das Unternehmen sei krank“. Den Insolvenzantrag zu stellen, machte Zotter schwer zu schaffen: „Das ist eine sehr emotionale Angelegenheit“, sagt der Chocolatier. In der Zeit habe ihm die Familie – vor allem mental – sehr geholfen: „Wenn man dann in der Ehe auch noch Probleme bekommt, was ja sehr oft passiert, dann verliert man wirklich den Mut. Ich hatte Glück, wir haben zusammengehalten“. Rückblickend sei die Expansion jugendlicher Leichtsinn gewesen. Das Unternehmen sei zu schnell gewachsen und Graz für vier Zotter-Konditoreien schlicht zu klein gewesen, urteilt er heute.

Der gestrauchelte Konditor kehrte mit einem Berg von Schulden auf den elterlichen Bauernhof in sein Heimatdorf Bergl bei Riegersburg zurück. „Ich hatte zwei Möglichkeiten“, erinnert sich Zotter. „Produkte für den traditionellen Geschmack herstellen interessierte mich aber nicht, ich war beseelt von der Schokoladeproduktion“. Seine Frau jedoch wollte das partout nicht: „Sie hatte Angst, dass wir für meine Kreationen keine Abnehmer finden und uns erneut verschulden würden“. Bekanntlich konnte er sie dann doch überzeugen. „Wenn man Erfolg haben will, muss man mutig sein, weil es immer eine Absturzgefahr gibt“, sagt Zotter. Im ehemaligen Kuhstall der Eltern richtete er eine Werkstatt ein und testete seine Schokoladenrezepte. Die in Handarbeit hergestellten ungewöhnlichen Sorten und Geschmackskombinationen wie „Kaffee-Pflaume mit Speckkrokant“ oder „Bergkäse, Walnüsse, Trauben“ machten ihn schnell weit über die Steiermark hinaus bekannt.

Im zweiten Unternehmerleben sind die Zotters zwar viel langsamer, aber umso nachhaltiger gewachsen. Heute beschäftigt der Schokoladeproduzent 240 Mitarbeiter und macht fast 35 Millionen Euro Jahresumsatz. „Wir sind schuldenfrei, investiert wird nur, wenn Geld vorhanden ist“, sagt Zotter. Die Unabhängigkeit von Banken gebe ihm auch die Freiheit, noch unkonventionellere Rezepturen zu erproben. Wie etwa die neue Schokolade „Spermidin + Natur-Secco“. „Das trauen wir uns“, grinst Zotter. Bevor die Gedanken ins allzu Schlüpfrige abgleiten: Bei ersterem handelt es sich um einen Inhaltsstoff von Weizenkeimlingen, bei zweiterem um Sekt aus Zotters Bioweinbau.