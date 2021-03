Wie wichtig ist "Made in Austria"?

Abgesehen von der politischen Dimension, warf die Causa auch neues Licht auf das Label "Made in Austria". Wie wichtig ist eine Produktion in Österreich für den Handel? Gemeinsam mit Regal, dem Branchenmagazin für Handel und Industrie, hat marketagent 355 Vertreter von Unternehmen in Österreich befragt.

Ergebnis: Das Label "Made in Austria" ruft in erster Linie positive Assoziationen hervor und wird mit einer hohen Qualität in Verbindung gebracht. Dementsprechend relevant ist die Regionalität von Produkten und Marken für viele Unternehmen in der Branche - nicht zuletzt auch aufgrund der Aufpreisbereitschaft der Konsumenten für heimische Waren. In der Corona-Pandemie ist die Herkunft von Produkten laut Umfrage außerdem noch einmal wichtiger geworden.