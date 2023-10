Felbermayr: „Die Lage war genauso schlecht wie die Stimmung“

Also Voodoo sind sie sicher nicht. Aber in einer Zeit, in der die Riesenschocks der Corona-Krise noch nachwirken, wir auf den Energiemärkten absolute Ausnahmesituationen vorgefunden haben und an Europas Grenzen brutale Kriege stattfinden, sind Prognosen schwierig. Wir sind in einer Rezession, und gleichzeitig haben wir fast Vollbeschäftigung. Das ist nicht der Standardfall aus dem Lehrbuch. Wir haben am WIFO das Instrument des Konjunkturtests. Das ist eine umfassende und repräsentative Unternehmensbefragung, mit der wir recht präzise erheben können, wie die Betriebe die aktuelle Lage einschätzen und wie ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate sind. Dieses Instrument hat der Währungsfonds zum Beispiel nicht. Und in diesen Daten sehen wir, dass schon das dritte Quartal 2022 nicht so gut gelaufen ist und das vierte auch nicht gerade toll angefangen hat. Deshalb sind wir, was das Jahr 2023 angeht, nicht so optimistisch.

Wie kann es sein, dass wir ein Jahr lang Rezession haben, und niemand merkt es?

Felbermayr:

Die realen, verfügbaren Einkommen der Haushalte sind im Durchschnitt im Jahr 2023 gestiegen – und nicht gefallen. Dahinter verbirgt sich eine ganz unterschiedlich verteilte Betroffenheit. Die Einbußen müssen also irgendwo anders stattgefunden haben. Im Unternehmenssektor zum Beispiel, wo die Energiepreise stark zu spüren waren. Die Verschuldung des Staates trägt auch dazu bei, dass die Haushalte trotz Rezession keinen Kaufkraftverlust hatten. Außerdem ist die vierteljährliche Quartalsrechnung, die wir von der Statistik Austria bekommen, in so unruhigen Zeiten nicht punktgenau. Diese Schätzungen werden immer überarbeitet, weil auch viele Unternehmensdaten nachträglich gemeldet werden. In ruhigen Zeiten sind solche Revisionen klein, aber in unruhigen können sie größer sein. Im Nachhinein stellte sich also heraus: Die Lage war genauso schlecht wie die Stimmung.

Sie rechnen damit, dass die Inflation kommendes Jahr auf rund vier Prozent sinkt. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie diese Prognose nach oben korrigieren müssen, angesichts der zahlreichen internationalen Kriegsherde, die jetzt wieder den Öl- und Gaspreis in die Höhe treiben?

Felbermayr:

Auch da haben wir hohe Unsicherheiten. Aber: nicht nur nach oben. Wenn der Iran die Straße von Hormus schließt und das Öl der Golfstaaten nicht mehr auf den Weltmarkt kommt, dann werden sich diese vier Prozent nicht ausgehen. Es gibt aber auch Risiken in die andere Richtung. Wir gehen noch davon aus, dass die USA ein „soft landing“ hinbekommen, also nicht in eine Rezession rutschen. Wenn aber die US-amerikanische Volkswirtschaft schwächelt, senkt das den Ölpreis und trübt die Weltwirtschaft ein. Aber das, was jetzt im Nahen Osten passiert, ist zunächst einmal inflationstreibend. Und wir wissen noch nicht, wie dieser Konflikt den Russland-Ukraine-Krieg beeinflussen wird.

Auf die Energiepreiseexplosion im Vorjahr folgten eine Reihe weiterer unerfreulicher Inflationsentwicklungen. War es im Nachhinein betrachtet ein Fehler, dass die Regierung nicht in die Energiepreise eingegriffen hat, wie das zum Beispiel Spanien gemacht hat?

Felbermayr:

Als Präambel: Der Energiemarkt ist nicht zusammengebrochen. Wir hatten zwar eine Preisexplosion, aber wir hatten keine Sekunde lang ein Blackout. Wenn die Gaspreise von 20 Euro pro Megawattstunde auf über 300 Euro hinaufschnalzen, würde ich zunächst erwarten, dass ganz viele Gashändler, Energieproduzenten und energieintensive Produktionsbetriebe bankrottgehen. Das ist nicht passiert. Die Versorgung hat gehalten. Im vergangenen Jahr war das Risiko, dass Wohnungen kalt bleiben oder Industriebetriebe die Produktion ganz einstellen müssen, hoch. So kam es nicht. Die Kehrseite waren und sind hohe Preise. Wir haben – im Gegensatz zu anderen Ländern – die Energiewirtschaft aber nicht kaputtgemacht. Allein der Energieanbieter „Électricité de France“ ist mit 65 Milliarden Euro Schulden so überschuldet, dass er verstaatlicht werden musste. Das auch, weil man das Unternehmen daran gehindert hat, die Preise anzuheben. Das kann man aus sozial- und inflationspolitischer Perspektive gut argumentieren. Aber pro Einwohner haben die Franzosen 1000 Euro Extraschulden gemacht. Trotzdem hätte man in dem Moment, in dem die österreichische Inflationsrate über dem Euro-Durchschnitt geklettert ist, die direkte Inflationsbekämpfung priorisieren müssen und die Bekämpfung der Auswirkungen zurückfahren. Es hat zu lange gedauert, bis man sich zum Beispiel zur Mietpreisbremse durchringen konnte.

Waren wir in Österreich zu blauäugig, was unsere Energieversorgung angeht? Letzten Endes sind wir zu einem sehr hohen Maß von Ländern abhängig, die gerade Krieg führen oder gefährlich nahe an einem solchen sind, wie der Nahe Osten.

Felbermayr:

Ja, ex post kann man das so sagen. Bei der Gasversorgung kommt es uns jetzt teuer zu stehen, dass wir die Gasbezugsquellen nicht früher diversifiziert haben. Unsere Ölbezugsquellen sind diversifiziert, aber auch da spüren wir Verwerfungen am Weltölmarkt. Was sich wirklich rächt, ist, dass wir etwa im Vergleich zu Dänemark das Ausbautempo bei Erneuerbaren nicht halten konnten, das wir mal hatten. Die Windparks im Nordosten Österreichs sind auch schon zehn Jahre alt oder älter. Und anderswo entstehen keine neuen. Hätten wir einen höheren Erneuerbaren-Anteil in der Energieversorgung, wäre auch die Inflation niedriger, weil weniger Haushalte mit Gas heizen würden und wir weniger häufig teures Gas für die Stromproduktion bräuchten.

Heuer wurde noch kein einziger Antrag für eine neue Windkraftanlage gestellt. Können wir uns das leisten?

Felbermayr: