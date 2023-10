Wirtschaftsnobelpreis an Harvard-Professorin Claudia Goldin

Sie hatte kaum jemand auf der Agenda: Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an Claudia Goldin. Die an der Harvard Universität lehrende Wirtschaftshistorikerin und Arbeitsökonomin setzt sich seit langem für Frauen in der Wirtschaft ein. Ihre Forschung befasst sich mit der weiblichen Erwerbsbevölkerung, den Einkommensunterschieden zwischen den Geschlechtern und der Einkommensungleichheit insgesamt.

Sie habe unter anderem gezeigt, dass die Beschäftigung von Frauen am US-Arbeitsmarkt nicht automatisch mit dem wirtschaftlichem Aufschwung gestiegen ist. Auch seien Frauenlöhne nicht kontinuierlich gestiegen. Für ihre Untersuchungen habe sie den Arbeitsmarkt über 200 Jahre berücksichtigt, hieß es in der Begründung.

In ihrer mehr als vier Jahrzehnte umspannenden Karriere hat die 77-jährige Goldin auch die wirtschaftlichen Auswirkungen von technologischem Wandel, Ungleichheit, Bildung, Wasserverschmutzung und Korruption untersucht. Am bekanntesten ist sie freilich für ihre Forschungen und Erkenntnisse über die Rolle der Frauen in der US-Wirtschaft und für die Entwicklung eines differenzierten, nuancierten Verständnisses der Gründe für das gut dokumentierte geschlechtsspezifische Lohngefälle. Goldin wird regelmäßig als einer der zehn einflussreichsten Frauen der Wirtschaftswissenschaften genannt.