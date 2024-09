Leistbares Wohnen: Mieten auf Rekordhoch, Bauwirtschaft in der Krise

Laut jüngsten Zahlen der Statistik Austria lag die monatliche Durchschnittsmiete inklusive Betriebskosten im zweiten Quartal 2024 bei 649,20 Euro für eine Hauptmietwohnung beziehungsweise bei 9,80 Euro pro Quadratmeter. Im Jahresvergleich entspricht das einem Anstieg von 5,4 Prozent. Die Ursachen für diese Preissteigerungen seien allerdings weniger im Wohnungsmarkt selbst zu suchen, sondern lägen hauptsächlich an der Inflation beziehungsweise den Wertsicherungsklauseln in den Mietverträgen, sagt Klien. „Aber die Löhne und Einkommen haben sich, wenn auch zeitversetzt, angepasst und den Anstieg bei den Mieten mittlerweile kompensiert“, so der Wirtschaftsforscher. Freilich hängt das aber auch sehr stark von der persönlichen Situation ab. Die Analyse trifft auf Besserverdiener zu, die mehr als das Medianeinkommen zur Verfügung haben.

Szenenwechsel in den 9. Wiener Gemeindebezirk. In den kommenden Wochen und Monaten beziehen hier Mieterinnen und Mieter insgesamt 258 neue Wohnungen rund um den Franz-Josefs-Bahnhof. „Wir hatten 700 Anmeldungen innerhalb der ersten 72 Stunden“, erzählt Katharina Rathammer von Immo-Unternehmen 6B47. Eine halbe Milliarde Euro kostet das Entwicklungsprojekt samt Wohnungen, Büro-, Hotel- und Geschäftsflächen samt Hochgarage. Die Wohngebäude sind schon fertig, 2025 sollen dann auch die Geschäfts- und Büroräumlichkeiten endgültig fertiggestellt werden. Der Wirtschaftsprüfer KPMG warnte zwischenzeitlich sogar vor überschießenden und stark gestiegenen Bau- und Projektkosten.

Dass die Mietpreise in den vergangenen drei Jahren derart stark gestiegen sind, hängt auch damit zusammen, dass schlicht viel weniger Wohnungen gekauft wurden. Die Zinsen sind wegen der hohen Inflation von Null in schnellen Zinsschritten gestiegen, sinken jetzt aber wieder. Aktuell liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei 4,25 Prozent. Kredite, und damit ein eigenes Zuhause, verteuerten sich massiv. Hinzu kamen die Restriktionen bei der Kreditvergabe der Finanzmarktaufsicht. Die „Kreditinstitute-Immobilienfinanzierung Maßnahmen-Verordnung“, kurz KIM-Verordnung, ist ein Reizwort in der gesamten Immobilien- und Bankenbranche und mittlerweile auch Wahlkampfthema.

Dazu kommt: Seit 2022 geht das Angebot an Mietwohnungen stark zurück. Gleichzeitig ist die Nachfrage aufgrund von Ukrainekrieg, Migration und nicht zuletzt durch verhinderte Immobilieneigentümer stark angestiegen. Allein im Vorjahr ist Österreichs Bevölkerung um 21.000 Menschen gewachsen. Bis 2050 sollen es laut Statistik Austria 9,85 Millionen werden, also fast 700.000 Menschen mehr. Das ist mehr als doppelt so viel, wie Graz Einwohner hat. Auch das hat naturgemäß Preiseffekte.

Dass Haushalte zunehmend straucheln, schlägt sich auch in den Zahlen der Österreichischen Mietervereinigung nieder. So ist die Zahl der Räumungsklagen und Delogierungen seit Corona gestiegen. Deshalb fordert die Mietervereinigung, dass jede und jeder maximal 25 Prozent seines Einkommens für Wohnraum aufwendet.

Laut Nationalbank (OeNB) haben sich die Immobilienkredite in den vergangenen drei Jahren mehr als halbiert. Wurde 2021 noch ein Volumen von 25,7 Milliarden Euro vergeben, waren es im Vorjahr nur noch 10,5 Milliarden Euro. Immerhin: Aus der Bankenbranche ist zu hören, dass sich die Kreditnachfrage langsam stabilisiert. Was im konkreten Fall bedeutet, dass sie nicht mehr ganz so stark sinkt wie in den vergangenen zwei Jahren.

Zum Hintergrund: Vor zwei Jahren ist die KIM-Verordnung in Kraft getreten, die im Grunde besagt, dass bei der Vergabe von Immobilienkrediten die Eigenkapitalquote mindestens 20 Prozent betragen muss, die Kreditrate höchstens 40 Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen darf und die Laufzeit maximal 35 Jahre betragen soll. Viele Haushalte, die vor drei Jahren noch einen Wohnbaukredit bekommen hätten, erfüllen diese Kriterien schlicht nicht. In der Praxis hat das, zusammen mit den gestiegenen Zinsen, einerseits dazu geführt, dass viel weniger Wohnungen und Einfamilienhäuser gekauft wurden. Anderseits müssen sich jetzt die verhinderten Eigentümer um eine Mietwohnung umschauen, was den Druck auf die Mieten naturgemäß noch mehr erhöht.

Die Baukosten schnellten in die Höhe, die Zinsen ebenso. Wegen der gestrafften Kreditvergaberichtlinie bekommen viele Haushalte schlicht keinen Kredit mehr. Und nicht zuletzt sind die Immobilienpreise – trotz Krise – so gut wie gar nicht gesunken. Das gilt für die gesamte Branche. Menschen müssen aber eben irgendwo wohnen – wenn nicht im Eigenheim, dann eben zur Miete.

Wenn aber nun viel weniger gekauft wird, müssten der Marktlogik nach auch die Immobilienpreise wieder sinken. Das passiert derzeit aber kaum. „Es kostet heute durchschnittlich 5000 Euro, um einen Quadratmeter Wohnfläche zu bauen, der den aktuellen Anforderungen hinsichtlich der Bauordnung, den Klimastandards, den Sicherheitsstandards und Ähnlichem entspricht“, sagt Torsten Kreft. Er ist Geschäftsleiter des Baustoffhändlers Hagebau in Österreich und Mitglied der Bau-Brancheninitiative „Mehr Zuhaus’ in Österreich“. Darin eingerechnet sind freilich nicht nur die reinen Materialkosten, sondern auch die Grundstückskosten, die nach wie vor hoch sind, Personalkosten, Energiekosten und alle anderen Errichtungskosten, die so anfallen. In den Ballungszentren sind die Kosten teils deutlich höher.

Dort sieht man, dass die Kreditausfälle trotz höherer Zinsen und Inflation zuletzt so gut wie nicht gestiegen sind. Das gilt auch für Kredite, die vor der KIM-Verordnung geschlossen wurden. Nur 2,6 Prozent der Kredite mussten die heimischen Banken im Vorjahr abschreiben, weil die Kreditnehmer sie nicht mehr zurückzahlen konnten. Das sind um 0,4 Prozentpunkte mehr als in den beiden Jahren davor.

Die Finanzmarktaufsicht hat die KIM-Verordnung aber nicht eingeführt, um Banken und Haushalte zu schikanieren, sondern um die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer vor Überschuldung zu schützen. Seit 2010 sind die Immobilienpreise auch dank Nullzinspolitik um 120 Prozent gestiegen. Die Einkommen nicht. Sie sind im gleichen Zeitraum um lediglich 50 Prozent gestiegen. Die jetzt in ein Gesetz gegossenen Vorgaben für die Kreditvergabe galten davor schon als unverbindliche Empfehlung, an die sich die Kreditinstitute jedoch oft nicht hielten. Dass die Maßnahme aber vielleicht eine Spur zu streng sein könnten, zeigt ein Blick in den aktuellen Finanzmarktstabilitätsbericht der Notenbank.

Sieht man sich die monatlichen Presseaussendungen der Statistik Austria zum Baukostenindex an, wähnt man sich schnell in einer Zeitschleife: „Baukosten über Vorjahreswert“, „Baukosten gestiegen“, „Baukosten weiterhin auf hohem Niveau“, ist da alternierend zu lesen. Sie geben an, wie viel die Bauausführenden für Material und Löhne zahlen. Seit dem Jahr 2020 haben sich die Baukosten für Wohnbau um fast ein Viertel erhöht. Besonders stark war der Anstieg in den Jahren 2021 und 2022: Ukrainekrieg, Lieferkettenschwierigkeiten und die hohen Energiepreise trugen zu den Preissteigerungen vor allem bei den Baumaterialienpreisen bei. Einzelne Baumaterialien stiegen zeitweise um über 50 Prozent. Mit 2023 begannen nachgelagert die Lohnkosten aufgrund der Kollektivvertragserhöhungen deutlich zu steigen. In Summe führt das dazu, dass die Baukosten weiter ansteigen werden, obwohl sich die Bauwirtschaft nun seit mittlerweile drei Jahren in der Rezession befindet. Die geopolitischen Konflikte werden sowohl die Inflation als auch die Baukosten auf erhöhtem Niveau halten. Vor allem die Entwicklung der Energiepreise schwebt über all dem wie ein Damoklesschwert. Mit stark sinkenden Baustoffpreisen ist trotz der Zurückstellung vieler Neubauvorhaben wohl nicht zu rechnen.

Es wird weniger gebaut