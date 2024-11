In den nächsten fünf bis zehn Jahren werden allerdings 288.034 Beschäftigte in den systemrelevanten Wirtschaftsbereichen altersbedingt aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Besonders hohe Abgänge sind neben der öffentlichen Verwaltung in den Bereichen Ernährungssicherheit (Produktion, Verarbeitung, Verkauf), Gesundheitswesen und Transportwesen zu erwarten. Allein hier werden in diesem Zeitraum 256.151 Beschäftigte den Arbeitsmarkt verlassen. Das Gesundheitswesen, einschließlich der Alten- und Behindertenbetreuung, ist besonders betroffen, da hier mehrere Herausforderungen zusammenkommen. Einerseits scheiden viele Arbeitskräfte altersbedingt aus, andererseits steigt die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen aufgrund der alternden Bevölkerung, was wiederum zu einem zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften führt. Das Transportwesen steht vor den gleichen Herausforderungen. Viele Arbeitskräfte werden hier altersbedingt in den nächsten Jahren in Pension gehen. Zudem wird erwartet, dass die Nachfrage aufgrund eines Wandels hin zu einem ökologisch ausgewogenen Mobilitätsverhalten steigt.