50 Jahre Lucy: Das berühmteste Skelett der Menschheitsgeschichte

Am Abend nach dem Fund saßen die Wissenschafter in ihrem Lager und feierten. Sie tranken Bier und hörten Musik aus dem Kassettenrekorder. Es lief das Beatles-Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. Beim Song „Lucy in the Sky with Diamonds“ schlug einer in der Runde vor: Man könne sie doch „Lucy“ taufen. Der Spitzname blieb hängen und trug zum ikonischen Status des berühmtesten Fossils der Menschheitsgeschichte bei – als Urmutter aller Menschen, die auch fünf Jahrzehnte nach ihrer Entdeckung als Superstar der Paläoanthropologie gilt.

Der spektakuläre Fund gelang dem amerikanischen Forscher Donald Johanson am 24. November 1974. Um die Mittagszeit durchstreifte er die Region Afar im Nordosten Äthiopiens, unweit des Flusses Awash. In der Gegend waren schon Gebeine vorzeitlicher Tiere ausgegraben worden. Daher bestand Hoffnung, dort auch Spuren menschlicher Vorfahren zu finden. Johansons geübter Blick war aufmerksam auf den Boden geheftet. Plötzlich sah er an einem Hügel einen Ellbogen aus dem Gestein ragen. Ein Stück weiter oben bemerkte er weitere Knochen in der grellen Mittagssonne.