60 Jahre Mars-Missionen: Die spektakulärsten Bilder vom roten Planeten

Seit jenen Pionierstunden vor sechs Jahrzehnten wurden zahlreiche weitere Sonden auf den Weg gebracht. Manche flogen am Planeten vorbei, um aus einiger Entfernung Bilder anzufertigten, andere landeten auf der Marsoberfläche, was alles andere als ein einfaches Unterfangen ist. Knapp die Hälfte aller Marsmissionen scheiterte, berichtet James L. Green, früherer wissenschaftlicher Leiter der NASA, in einem soeben erschienenen Buch. Es trägt den Titel „Mars – Photographs from the NASA Archives“ und zeigt auf 340 Seiten spektakuläre Ansichten des Planeten von vielen verschiedenen Missionen, befasst sich aber auch mit popkulturellen Aspekten.

Bis zum Vorjahr gab es 29 erfolgreiche Missionen zum Mars, so Green, zugleich aber auch 27 gescheiterte. Das Wissen über unseren Nachbarn im Sonnensystem hat sich dadurch jedenfalls gewaltig erweitert – und viele Mythen früherer Jahrzehnte wurden dabei entkräftet.