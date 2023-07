Bizarre Weltraumarchitektur

Hier sehen wir die berühmten „Säulen der Schöpfung“, die bereits durch ikonische Aufnahmen des Hubble-Teleskops bekannt wurden. Die Pillars of Creation, so die offizielle Bezeichnung, befinden sich im 7000 Lichtjahre entfernten Adler-Nebel. Die bizarren Formationen bestehen aus interstellarer Materie, die sich über Lichtjahre hinweg ins All erstreckt. Das James Webb Space Telescope fertigte dieses Bild, das Ende November 2022 veröffentlicht wurde, mittels zweier Kameras an. Die Szene fängt Unmengen von Sternen ein, darunter viele neu entstandene. Darauf deuten die orangen Bereiche des Bildes hin.