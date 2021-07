Wie viel Verwirrung können drei Tropfen Blut stiften? Ziemlich viel - zumindest dann, wenn man sie dazu verwenden möchte, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu ermitteln. Michael Zechmann, Ernährungsbiologe in Innsbruck und Experte für genau solche Intoleranzen und Allergien, machte im Selbsttest die Probe aufs Exempel, und zwar bei gleich mehreren Unternehmen. Unter ihnen war auch eines, das in jüngster Vergangenheit die Vorzüge entsprechender Heimtests besonders intensiv bewarb: das in Tirol gegründete Start-up-Unternehmen Kiweno Gmbh, das höchst öffentlichkeitswirksam verspricht, das Blut seiner Kundschaft auf Dutzende Unverträglichkeiten gegenüber Lebensmitteln zu untersuchen, und damit beachtliche mediale Aufmerksamkeit erregte (siehe profil 16/2016). Eine flotte Blutabnahme daheim unter Verwendung eines speziellen Testskits, und schon soll der Konsument wissen, welche Nahrung ihm Unwohlsein bereitet - ein Service, mit dem Kiweno gewiss im Trend liegt, da sich mittlerweile der Eindruck verfestigt hat, die gesamte Bevölkerung werde von grassierenden Unverträglichkeiten gepeinigt.