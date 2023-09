Evolution der Furcht: Woher unsere Ängste stammen

Dennoch: Viele Menschen haben eher die gruselige Vorstellung einer unvermittelt aus den Wellen auftauchenden Flosse im Kopf als das kaum emotionsbeladene Risiko eines (viel wahrscheinlicheren) tödlichen Autounfalls auf der Fahrt zum Strand; sie fürchten einen Terroranschlag (knapp 400 Tote in Europa seit 2015), aber kaum ein Unglück im Haushalt oder beim Sport (etwa 3000 Opfer jährlich allein in Österreich); sie schrecken sich vor Elektrosmog, steigen aber bedenkenlos in ein Linienflugzeug, wo sie weit höheren Strahlendosen ausgesetzt sind; sie haben Angst vor Gift und Gentechnik im Essen, ignorieren aber gerne die mit Abstand größte Gefahr, die von Nahrungsmitteln ausgeht: zu große Mengen davon.

Wahnsinn! 500 Prozent mehr tödliche Haiangriffe! Wenn das kein Grund ist, sich vor einem Sprung ins Meer zu ängstigen. Keine Übertreibung, die Zahl stimmt wirklich – wenn auch nur für das Jahr 2020. Damals kam es im Vergleich zu 2019 zu einer Verfünffachung tödlicher Haiattacken. Der Befund ist aber nur dann furchteinflößend, wenn man die Gefahr in Prozent angibt. In absoluten Zahlen ist die Sachlage weniger dramatisch: 2019 kamen weltweit zwei Menschen durch Haie zu Tode, im Jahr darauf zehn. Die Chance, Beute eines Hais zu werden, bleibt verschwindend gering.

Ein ganzer Zweig der Wissenschaft, speziell aus den Sparten Psychologie und Verhaltensökonomie, geht seit geraumer Zeit der Frage nach, warum wir uns vorzugsweise vor Risiken fürchten, die uns höchstwahrscheinlich nicht umbringen – während uns echte Gefahren selten schlaflose Nächte bereiten. In österreichischen Umfragen geben regelmäßig 25 bis 30 Prozent der Befragten an, sich besonders vor Atomunfällen und Terroranschlägen zu sorgen. Viel ernster sollten wir aber andere Killer nehmen, wie der deutsche Statistiker und Ökonom Walter Krämer gerne anmerkt: Haushalt, Straßenverkehr, Übergewicht, Krankenhauskeime, Tabak- und Alkoholkonsum.

Viele Erklärungsversuche gehen davon aus, dass das Gehirn gleichsam automatisiert ein evolutionär gespeichertes Programm abspult, wenn es gilt, eine potenziell bedrohliche Situation zu beurteilen. Beispiel Terroranschlag: Solch eine Katastrophe birgt ein „Schockrisiko“. Dabei sterben viele Menschen gleichzeitig am selben Ort. In jenen fernen Tagen, als Homo sapiens in kleinen Gruppen um seinen Platz auf dem Planeten kämpfte, hätten solche Ereignisse die ganze Spezies erheblich dezimieren können: Mit einem Schlag hätte etwa eine Naturkatastrophe komplette Clans auslöschen können. Gigerenzer nimmt an, dass durch Schockrisiken ein uralter Alarmmechanismus aktiviert wird, auch wenn dieser im 21. Jahrhundert oft nicht mehr angemessen sein mag. Dennoch reagiere auch heute „unser evolutionär geprägtes Gehirn mit großer Angst“.

Gefahren sehen, dessen Zustand sich ständig verschlechtere. Pinker behauptet unermüdlich, dass das Gegenteil zutreffe. In scharfem Kontrast zu unserer Intuition werde die Welt immer besser, so Pinkers Einschätzung: Die Mordrate und die Kindersterblichkeit sinken, die Lebenserwartung steige, immer weniger Menschen müssen in extremer Armut leben, mehr Kinder haben Zugang zu Bildung, Infektionskrankheiten richten viel weniger Schaden an als früher.

Der Mensch, so zeigen Untersuchungen immer wieder, ist nicht besonders geschickt darin, Risiken rational zu beurteilen. Der renommierte Harvard-Psychologe Steven Pinker betont beispielsweise in vielen seiner Bücher, dass wir – entgegen aller Evidenz – die Welt häufig als bedrohlichen Ort voller

Ein inzwischen berühmtes Beispiel für eine verzerrte Gefahrenwahrnehmung, die zu fatalen Fehlentscheidungen führte, stammt von Gerd Gigerenzer, Psychologe und Risikoforscher an der Universität Potsdam. Nach den Attentaten des 11. Septembers 2001 stiegen viele Amerikaner aus Angst vor dem Fliegen aufs Auto um. Gigerenzer rechnete aus, dass die vermehrte Pkw-Nutzung im Jahr nach dem Anschlag zu einem Anstieg der Verkehrstoten um rund 1600 Personen führte. Das waren gut sechsmal mehr Menschen, als in den von den Terroristen gekaperten Flugzeugen ums Leben kamen.

Und heute? Wir haben unser evolutionäres Erbe in die Gegenwart mitgenommen. In unserem Organismus läuft exakt dasselbe Angstprogramm ab, wobei der Ekel vor Spinnen, Schlangen und verdorbenem Essen oder auch das Unbehagen bei Dunkelheit wohl emotionale Überbleibsel vormals echter Gefahren sind. Generell ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein gefräßiger Löwe ums Eck kommt, heute einigermaßen überschaubar.

Stattdessen gab das Gehirn die Devise aus: Wo Schwanz, da Löwe, also hau sofort ab. Das ist die zweite, schnelle, intuitive Strategie, bei der das Gehirn gleichsam eine Abkürzung nimmt, die Faktenlage zunächst einmal ignoriert und uns zu einer raschen Reaktion veranlasst: hastig wegrennen oder sich verstecken, kämpfen oder totstellen. In der Konfrontation mit Raub- oder giftigen Tieren wie Spinnen oder Schlangen kam eine physiologische und biochemische Kaskade in Gang: Das Herz raste, der Blutdruck stieg, die Bronchien weiteten sich – der Körper fuhr blitzartig und ohne bewusstes Zutun Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit hoch. Die Amygdala, das Angstzentrum im limbischen System des Gehirns, meldete den Reiz an weitere Hirnareale, und es wurden die Hormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Das Auslösen von Furcht samt der folgenden körperlichen Kettenreaktion erfüllte somit eine Schutzfunktion, die den Menschen vor tödlichen Gefahren bewahren konnte.

Auf welche Weise das Gehirn furchteinflößende, potenziell lebensgefährliche Situationen bewältigt, ist ein wichtiges Thema der Kognitionsforschung. Ein klassischer Ansatz geht davon aus, dass uns prinzipiell zwei Strategien zur Verfügung stehen: eine langsame und eine schnelle. Erstere wäre der Weg der Vernunft. Man prüft und vermisst die jeweilige Situation genau, erwägt auf Basis möglichst vieler Fakten und mittels logischer Schlüsse, welche Reaktion, rational betrachtet, die beste ist. Das ist zwar klug und grundsätzlich erstrebenswert, konnte in den frühen Tagen der Menschheit aber schnell das Leben kosten: Ließ sich in einem Gebüsch der Schwanz eines Löwen ausmachen, wäre es eher nicht die beste Idee gewesen, erst mal nachzusehen, ob es sich wirklich um einen Löwen handelt und eine Fluchtentscheidung dann von dessen Größe, Kraft, Stimmungslage und Sprungbahn abhängig zu machen. Langes Nachdenken konnte lebensgefährlich sein.

Die Angst der sozialen Blase

Ist es aber wirklich so einfach? Ist der Mensch ein hilfloser Sklave der Evolution, die ihm diktiert, wovor er sich fürchten muss? Viele Ängste erscheinen tatsächlich wie ein irrationaler Nachhall vergangener Zeiten: indem man etwa einfach fürchtet, was der eigene Clan fürchtet. Beispielsweise haben die Menschen in verschiedenen Ländern vor verschiedenen Dingen Angst, obwohl die Gefahren hier wie dort exakt dieselben sind (wenn man es ganz genau nimmt, müsste man zwischen der auf ein konkretes Objekt gerichteten Furcht und der allgemeineren, diffuseren Angst unterscheiden). In Österreich und Deutschland haben die Leute größte Sorgen vor Gentechnik in Nahrungsmitteln und lehnen solche Produkte vehement ab. In den USA dagegen rauben gentechnisch veränderte Nutzpflanzen kaum jemandem den Schlaf.

Dafür ängstigen sich dort viele Menschen vor Weihnachtskerzen, wie Gerd Gigerenzer in einer Anekdote berichtet: Allein die Vorstellung, brennende Kerzen am Weihnachtsbaum zu haben, löse in den USA eine mittelstarke Panikreaktion aus, während in Europa sanft zuckende Kerzenflammen als feierlich, romantisch und stimmungsvoll empfunden werden. Gleichzeitig haben viele US-Bürger wenig Bedenken, ihren Lieben eine hübsch verpackte Rifle unter den Weihnachtsbaum zu legen.

„Fürchte, was deine soziale Gruppe fürchtet“, erläutert Gigerenzer das Grundprinzip. Mit rationaler Gefahreneinschätzung hat das nichts zu tun – genauso wenig wie der Umstand, dass sich gern mal Kettenraucher vor Pestizidrückständen in Gemüse ängstigen. Oder im Bier: Vor einigen Jahren herrschte in Österreich helle Aufregung, als der Unkrautvernichter Glyphosat in Bier nachgewiesen wurde. Man fand vier Mikrogramm pro Liter Bier, was wochenlang für Schlagzeilen sorgte. Niemand wird jedoch hysterisch in Anbetracht eines anderen Gifts, von dem zehn Millionen Mal so viel enthalten ist: Alkohol.