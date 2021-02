Fastenzeit: 11 Fragen und Antworten zu Fasten, Detox und bewusster Ernährung

ist Mediziner, Wissenschaftler und Ernährungsexperte an der Medizinischen Universität Wien. Ekmekcioglu wuchs in Deutschland auf, lebte in Istanbul und in Wien. Heute lehrt er in der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin. Zu seinen Publikationen zählen Veröffentlichungen zu dem Themenkomplex Ernährung; vor kurzem erschienen ist im Herder Verlag auch sein Buch „Das Glück der Berührung“.