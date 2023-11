Fragen und Antworten: Alles über Erkältungen, Viren und das Immunsystem

Sheldon Cohen hat einen ungewöhnlichen Job. Er macht Menschen krank. Der Professor an der Carnegie Mellon University tropft Freiwilligen virenhaltige Flüssigkeiten in die Nase, sperrt sie in Quarantäne und zapft ihnen Blut ab. Ob ihm das Spaß macht, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall konnte Cohen dadurch in mehr als drei Jahrzehnten eine Menge interessanter Fragen beantworten. Zum Beispiel: Steckt man sich sofort an, wenn man einem Virus begegnet? Bekomme ich immer Schnupfen, wenn ich mir ein Schnupfenvirus einfange? Und welche Faktoren und Lebensumstände schützen am besten vor Infekten? Derzeit, mitten in der aktuellen Erkältungswelle, stellen sich die Menschen aber vermutlich noch mehr Fragen zum Thema.

Was verursacht die aktuelle Erkältungswelle?

Schon eine Fahrt in der U-Bahn macht klar: Es ist Erkältungssaison. Verantwortlich für all das Geschniefe sind grippale Infekte: im Gegensatz zur Influenza, der echten Grippe, meist harmlose Infektionen der oberen Atemwege. Die größte Gruppe der Erreger sind Rhinoviren, die zur Familie der Picornaviren zählen (Pico, weil sie so klein sind; RNA, weil sie aus einem Strang Ribonukleinsäure bestehen). Unterwegs sind weiters Adeno- und Coronaviren, wobei mit Letzteren jene vier Varianten gemeint sind, die uns schon lange begleiten und typische Erkältungen verursachen. Aber auch deren Verwandter SARS-CoV-2, Auslöser der Pandemie, trägt seit Wochen zunehmend zum Infektionsgeschehen bei – und hat zuletzt massiv zugenommen, wie Abwasseruntersuchungen zeigen. „Noch keine Rolle spielen derzeit die Influenza und Respiratorische Synzytial-Viren (RSV), die im Vorjahr stark zirkulierten“, sagt der Wiener Virologe Norbert Nowotny. Viele Erkältungsviren lösen ähnliche Symptome aus, derzeit auch Kehlkopfentzündungen und Magen-Darm-Beschwerden. Aus den Symptomen lässt sich daher kaum ableiten, womit man sich angesteckt hat.