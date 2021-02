Gehirnforscher Beck: "Zu viel Routine schadet"

profil: Sind Konzentration und Kreativität grundverschieden? Oder kann man konzentriert auf eine kreative Lösung kommen? Beck: Wir sprechen einerseits vom analytischen, andererseits vom abschweifenden Denken. Das sind in der Tat verschiedene Denkprozesse, die in verschiedenen Gehirnregionen ablaufen. Weder das eine noch das andere würde für sich ausreichen, um clever zu denken. Wir neigen allerdings dazu, das analytische Denken zu bevorzugen. So werden wir erzogen: Konzentrier dich! Streng dich an! Lass dich nicht ablenken! Wenn man das zu sehr pflegt, kommt man aber nicht mehr aus seiner Denkschublade heraus.