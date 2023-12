Heureka-Momente: Wissenschaftliche Durchbrüche 2023

Geht es um die wichtigsten Errungenschaften des Jahres, führt kein Weg an künstlicher Intelligenz vorbei. Gerade in der Wissenschaft wurden heuer dermaßen viele Anwendungen vorgestellt, dass man sie nur beispielhaft aufzählen kann: KI-Systeme suchen passende Arzneien für einzelne Personen oder unterstützen medizinische Diagnostik, indem sie in Patientendaten nach Mustern suchen, die auf Krebs hindeuten. Andere Modelle sind darauf trainiert, beim Design neuer Antibiotika gegen Superkeime zu helfen. Wieder andere analysieren Materialproben von Weltraummissionen und screenen sie auf Spuren von Biochemie – mit dem Ziel, Signaturen außerirdischen Lebens zu erkennen. Eine weitere KI soll mithilfe des Sprachprogramms ChatGPT Gehirnaktivität in Sprache übersetzen. Diese Art des „Gedankenlesens“ könnte Menschen, die nicht sprechen könne, die Kommunikation mit ihrer Umwelt ermöglichen.

Weitere Therapien sind in Erprobung, darunter gegen HIV, wobei mittels CRISPR die Übertragung des Virus von Körperzelle zu Körperzelle blockiert werden soll. Zwar muss sich erst zeigen, ob all die Konzepte langfristig wirklich funktionieren und ob es nicht zu Rückschlägen oder unerwarteten Nebenwirkungen kommt, etwa durch unbeabsichtigte Schäden in anderen als den anvisierten DNA-Abschnitten. Allerdings ist die Technologie kaum mehr als ein Jahrzehnt alt, und vieles wird wohl noch verbessert werden. Daher lässt sich bereits prognostizieren, dass CRISPR künftig zu einem bedeutenden Werkzeug der Medizin werden wird.

Ebenfalls im November berichteten Forschende von einem weiteren Therapieansatz: Sie griffen in ein Protein ein, das den Spiegel des „bösen“ LDL-Cholesterins beeinflusst. Manche Menschen haben aufgrund ihrer erblichen Ausstattung einen hohen LDL-Spiegel und dadurch ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Die Forschenden wendeten eine verfeinerte Variante von CRISPR an, um das problematische Protein stummzuschalten: Sie veränderten einen einzelnen genetischen Buchstaben, was „Base Editing“ genannt wird. Die Folge: Der LDL-Spiegel im Blut sank um bis zu 55 Prozent. Grundsätzlich wären die Aussichten fantastisch: Statt lebenslang Medikamente nehmen zu müssen, würde eine einzige CRISPR-Behandlung die Krankheit für immer beheben.

Vier Jahrzehnte arbeiteten Forschende daran, dann kam die Coronavirus-Pandemie, und mit ihr schafften die ersten mRNA-Impfstoffe den Weg in die Praxis – was der Technologie Schub verlieh und ihren Pionieren, Katalin Kariko und Drew Weissman, den Medizinnobelpreis 2023 einbrachte. Mittlerweile sind Forschende überzeugt, dass mRNA zu einem Universalwerkzeug der Medizin der Zukunft werden kann, das eine Generation neuer Therapien ermöglichen wird – gegen Krebs und Autoimmunleiden ebenso wie eine Reihe von Infektionskrankheiten.

© via REUTERS/PEGGY PETERSON/PENN MEDICINE Penn Medicine scientists Katalin Kariko and Drew Weissman, who won the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine

Was im Körper auf natürliche Weise abläuft, ahmen Forschende gezielt nach: Sie programmieren einen mRNA-Strang, eine mRNA-Botschaft, die dann die Produktion gewünschter Proteine in der Körperzelle anstößt – zum Beispiel von Eiweißen, mit deren Hilfe ein Virus an Körperzellen bindet. Derart lässt sich eine Immunantwort hervorrufen, und das Immunsystem ist gewappnet, wenn es später einem echten Virus begegnet. Allgemeiner ausgrdrückt: Der Körper produziert die benötigte Substanz oder Arznei selber, angeleitet durch die mRNA-Gebrauchsanweisung.

© via REUTERS / KEEGAN BARBER/NASA The return capsule containing a sample collected from the asteroid Bennu by NASA’s OSIRIS-REx spacecraft

Asteroiden zählten zweifellos zu den Stars des Wissenschaftsjahres 2023, denn die nun möglichen Untersuchungen können viel über unsere Vergangenheit verraten – und vielleicht darüber, woher das Leben kam. Immer mehr Resultate zeigen, dass die wichtigsten Bausteine dafür durch den Kosmos fliegen. Wurde die Erde einst mit Leben infiziert, etwa durch einen Asteroideneinschlag? Das ist Spekulation, sicher aber ist, dass Asteroiden ein Fenster in der Frühzeit des Sonnensystems öffnen, weil deren Materie seit 4,5 Milliarden Jahren praktisch unverändert ist. Die Untersuchung von Asteroiden kann daher Einblicke in der Kinderstube unseres Planeten ermöglichen.

Das nächste kosmische Rendezvous steht schon am Kalender: In sechs Jahren soll eine Sonde, die Mitte Oktober startete und an deren Realisierung auch das österreichische Unternehmen Beyond Gravity beteiligt war, den 3,6 Milliarden Kilometer entfernten Asteroiden Psyche erreichen. Der Brocken ist interessant, weil er zu rund 90 Prozent aus Metall besteht. Möglicherweise handelt es sich um einen Protoplaneten: einen Himmelskörper mit Metallkern, der ein unvollendeter Planet ist. Daher könnte Psyche Aufschluss über die Frühphase der Planetenentstehung liefern.

5. Organoide: Wie man Körperteile im Labor züchtet

Wie lässt sich die Entstehung komplexer Krankheiten studieren? Zum Beispiel an Organoiden, an Miniaturausgaben von Organen, die im Labor wachsen. Das klingt wie Science Fiction, ist aber am Wiener Institute of Molecular Biotechnology (IMBA) Forschungsalltag. Die Wissenschafterteams um Direktor Jürgen Knoblich zählen zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Sie züchten Organoide, indem sie Stammzellen in einem Nährmedium zu bestimmten Arten von Gewebe reifen lassen. Theoretisch können das Muskel- oder Nervenzellen ebenso sein wie Knochenzellen. Nach einiger Zeit hat man ein funktionstüchtiges Organ im Labormaßstab, an dem man krankheitsauslösende Faktoren testen kann.

Mitte September berichtete die Gruppe um Knoblich gemeinsam mit Forschenden der ETH Zürich von einer neuen Methode, den Ursachen für Autismus auf den Grund zu gehen. Zwar weiß man, dass Mutationen eine zentrale Rolle spielen, aber wie welche davon im Detail zu Autismus führen, ist unbekannt. Daher züchteten die Forschungsteams Gehirnorganoide, in denen jede Zelle mit einer Mutation versehen wurde. Anhand einzelner Zellen ließ sich somit beobachten, welche Effekte die Mutationen haben – und was geschieht, wenn einzelne Gene während des Wachstums abgeschaltet werden. Die Forschenden konnten nun Mutationen in 36 Genen identifizieren, deren Träger ein hohes Risiko für Autismus haben – ein wichtiger Schritt, um den Auslösern der neuologischen Erkrankung näher zu kommen.