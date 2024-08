Hitze, Brände, Dürre, Fluten: Fluchtgrund Klimakatastrophe

Was kommt wirklich auf uns zu? Werden sich, wie manche Prognosen voraussagen, tatsächlich Hunderte Millionen Menschen auf dem Planeten in Bewegung setzen, weil der Klimawandel ihnen die Lebensgrundlage raubt und Regionen unbewohnbar macht? Beobachten wir gerade die Vorboten dieser Entwicklung, wenn, wie vorige Woche, in Kalifornien und Oregon fast 90 Brände gleichzeitig wüten und in Sibirien eine Fläche von einer Million Hektar in Flammen steht? Wenn, wie im Vorjahr in Kanada, 200.000 Menschen vor Waldbränden fliehen müssen? Wenn sich in Afrika lebensfeindliche Wüstengebiete weiter ausdehnen? Wenn vier Millionen Menschen aus dem Bergland Nordindiens abwandern, weil Trockenheit den Ackerbau verunmöglicht? Wenn in den USA in manchen Jahren bis zu zwei Millionen Menschen übersiedeln, um Gefahrenzonen zu entkommen?

Ähnliche Gedanken machen sich Regierungen und Politiker in aller Welt, auch in der Europäischen Union. Wenn Menschen von ständigen Umweltkatastrophen devastierte Regionen verlassen und eine neue, sichere und lebenswerte Heimat suchen, bedeutet das organisatorische, ökonomische, humanitäre und politische Herausforderungen. Es werde „kohärente politische Maßnahmen für den Themenbereich Migration im Zusammenhang mit Klimawandel und Naturkatastrophen“ brauchen, resümiert ein Positionspapier des Europäischen Parlaments. Nötig seien „vorausschauende interne EU-Maßnahmen in den Bereichen Asyl- und Migrationspolitik“. Das European Policy Centre empfahl politischen Entscheidungsträgern Ende des Vorjahres, „Migration als Teil der Klimaanpassung zu betrachten“.

Man könnte viele weitere Beispiele aus zahlreichen Weltgegenden nennen. Als im September 2017 die Wirbelstürme „Maria“ und „Irma“ über Puerto Rico und Teilen Floridas tobten, schlugen Zerstörungen, verwüstete Infrastrukturen und kontaminiertes Wasser eine Viertelmillion Menschen in die Flucht. Sie strömten Richtung Orlando im Inneren Floridas, rund zehn Prozent blieben in der neuen Heimat. Für Orlando war das Ereignis ein Weckruf, ein Vorgeschmack auf eine Zukunft, in der die Politik Klimamigration lenken und verwalten muss. Doch fast niemand sei vorbereitet, konstatierte damals das Büro des Bürgermeisters.

Auch in Europa häufen sich die Extreme: 47 Grad wurden im Juli in Madrid gemessen, 44 in Sevilla, in Griechenland wurden Arbeiten zwischen Mittag und 17 Uhr verboten. Paris meldete eine Zahl von Hitzetoten, die drei vollbesetzten Flugzeugen entsprach. In Bayern standen im Frühjahr ganze Landstriche unter Wasser, und in der Steiermark lösten Mitte Juli Überschwemmungen und Hangrutschungen wiederholt Zivilschutzalarm aus. Dabei hatte bereits 2023 ein Klimarekord den anderen gejagt, europaweit starben 60.000 Menschen infolge extremer Hitze.

Die Migrantenschar würde sich diesem Szenario zufolge allmählich immer weiter nach Norden wälzen, parallel zur fortschreitenden Erwärmung, bis die letzte Zuflucht in Landstrichen in Alaska, Kanada und Sibirien, in Grönland und dem Baltikum bestünde. Alaska werde in 20 Jahren mehr als angenehm temperiert sein, Grönland werde fruchtbares Ackerland bieten, Tundren und Permafrostböden würden endgültig aufgetaut sein. Vince zeichnet das Bild neuartiger „Städte des Nordens“, in die sich Millionen von Klimamigranten auf verdichtetem Raum retten.

Europa ist, verglichen mit anderen Weltgegenden, derzeit trotzdem noch fast so etwas wie eine Wohlfühlzone. Heißt das, dass Menschen aus Regionen wie Afrika und Asien, die viel härter vom Klimawandel getroffen sind, in hoher Zahl nach Europa kommen werden? Werden wir mit enormen Flüchtlingsströmen konfrontiert sein? Droht uns massive Zuwanderung, verbunden mit gewaltigen politischen Verwerfungen?

Momentan deutet wenig darauf hin, dass die Menschheit es schafft, den Temperaturanstieg mit 1,5 Grad zu begrenzen. Deutlich wahrscheinlicher ist, dass bis Ende des Jahrhunderts die Erwärmung drei bis vier Grad beträgt. Falls das nach moderatem Temperaturzuwachs klingt, gilt es zu bedenken, dass es sich um globale Durchschnittstemperaturen handelt, Europa beispielsweise erwärmt sich stärker als im Mittel. Außerdem sind in diesen Werten die Ozeane eingerechnet, die bisher den allergrößten Teil der Erwärmung auffingen. An Land könnte es bis 2100 um bis zu zehn Grad heißer werden.

Das Problem bei all den Prognosen: Sie schreiben Daten und Entwicklungen aus der Vergangenheit in die Zukunft fort – es sind Projektionen und Modelle, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nach Datenbasis, angenommenem Erwärmungsszenario und angewandter Methodik. Zudem wissen wir nicht, wie wie gut es gelingt, die Folgen des Klimawandels technologisch einzudämmen. Finden wir effiziente Wege der Energiegewinnung oder des Geoengineering? Glückt das Unterfangen, klimafitte Städte zu bauen, urbane Zentren mit vertikalen Gärten, die Hitze und Kohlendioxid absorbieren, mit großflächig weiß getünchten Dächern, die im Optimalfall 90 Prozent des Sonnenlichts reflektieren? Und lässt sich das Verhalten von Menschen in 20, 30 oder 50 Jahren überhaupt berechnen, von Menschen, die teils noch nicht geboren sind?

„Die Wahrheit liegt vermutlich zwischen den extremen Blickwinkeln“, sagt Roman Hoffmann, Leiter der Forschungsgruppe für Migration und Nachhaltige Entwicklung am International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg. „Es steht außer Frage, dass der Klimawandel großes Leid hervorrufen wird. Manche Gegenden werden sicher unter einen so hohen klimatischen Druck geraten, dass das Überleben dort sehr schwierig wird.“ Dennoch sei es deutlich zu simplifizierend, daraus unmittelbar Migrationsentscheidungen abzuleiten. „Es muss deshalb nicht zwingend zu massiven Migrationswellen kommen, vor allem nicht nach Europa“, sagt Hoffmann. „Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Weltbevölkerung komplett verschieben wird.“

Je wärmer es wird, desto mehr Rückkoppelungseffekte entstehen zudem, die das Problem zusätzlich verschärfen. Wärmere Böden lassen Biomasse schneller verrotten und setzen rascher CO 2 frei; tauende Permafrostböden, in Mooren schwelende Brände und Buschfeuer pumpen ebenfalls CO 2 in die Atmosphäre; gleichzeitig können verbrannte Wälder weniger davon speichern; heißere Luft trägt mehr Wasserdampf, der sich in extremen Regenfällen entlädt; wärmere Ozeane verlieren an Dichte und lassen den Meeresspiegel steigen, zusätzlich zu Millionen Tonnen geschmolzenen Eises.

Tödliche Hitze

Die Konsequenzen machen Menschen in vielen Weltgegenden längst das Leben schwer, und das müssen nicht immer spektakuläre Ereignisse wie Waldbrände, Sturzfluten oder Bergstürze sein. Hitze beispielsweise bedroht die Gesundheit schleichend. Bereits heute erlebt der Planet doppelt so viele Tage mit Temperaturen jenseits der 50 Grad als vor drei Jahrzehnten. Für Städte wie Paris werden für 2050 regelmäßig Tage mit solcher Hitze prognostiziert. Der menschliche Körper kommt damit auf Dauer nicht zurecht – speziell bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit. Die einzige Strategie, um Wärme abzuleiten, funktioniert dann nur noch eingeschränkt: das Schwitzen.

Bei moderater Erderwärmung wäre bis 2100 laut einem Report der International Organization for Migration (IOM) die Hälfte der Weltbevölkerung Phasen gefährlicher Hitze ausgesetzt, bei starker Erwärmung wären es bis zu 75 Prozent. In New York würden jedes Jahr 20 bis 30 Tage mit lebensgefährlichen Temperaturen herrschen, in Jakarta praktisch täglich. Eine im Mai in „Nature Communications“ publizierte Studie warnt vor allem vor Gefahren für die ältere Bevölkerung: Bis 2050 könnte die Hitze für eine Viertelmilliarde Menschen im Alter von mehr als 69 Jahren akut lebensbedrohlich sein.