Im Porträt: Katalin Karikó, die Erfinderin der mRNA-Technologie

Sie sei froh und erleichtert, sagt Katalin Karikó. Froh, dass es funktioniert und sich all die Mühe gelohnt hat; erleichtert, dass mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus eine Klasse völlig neuartiger Präparate endlich den Markt erreicht hat, deren Erforschung sie gut vier Jahrzehnte ihrer wissenschaftlichen Karriere gewidmet hat. Die Praxistauglichkeit der beiden Impfstoffe „Comirnaty“ (BioNTech/Pfizer) und „Moderna“ ist eine späte Bestätigung und Genugtuung für die 65-jährige Biochemikerin, die in Ungarn geboren wurde und den Großteil ihrer akademischen Laufbahn an amerikanischen Universitäten zugebracht hat. Schon Ende der 1970er-Jahre begann sie sich mit den Grundlagen des Herzstücks der beiden Vakzine zu befassen: mit der mRNA-Technologie, die es erlaubt, den Bauplan von Proteinen in menschliche Zellen zu schleusen – mit dem Ziel, den Körper zum Beispiel gegen Viren zu wappnen.