Masern-Ausbruch: Warum die Seuche zu uns zurückkehrt

Die Zahlen sind zwar um viele Größenordnungen geringer als in anderen Weltgegenden, aber im Grunde müsste es gar keine Infektionen mehr geben: Die Masern könnten längst ausgerottet sein wie die Pocken. Stattdessen sah sich die Weltgesundheitsorganisation WHO 2019 veranlasst, die Masern zu einer der größten Gesundheitsgefahren der Gegenwart zu erklären. Österreich nimmt in Bezug auf die Zahl der Infektionen in der westlichen Welt einen wenig rühmlichen Spitzenplatz ein. Zunächst stachen Ausbrüche in Waldorf-Schulen ins Auge, zum Beispiel 2008 in Salzburg. Die Folge damals war eine Epidemie, die weitere Bundesländer und den süddeutschen Raum erfasste. In den Jahren danach loderten immer wieder Infektionsherde auf, die die Gesundheitsbehörden mit wachsender Sorge beobachteten.

Eine unrühmliche Spitzenposition

Dachte man in Österreich im Vorjahr, mit 186 Masernfällen einen neuen Rekord der jüngeren Vergangenheit erklommen zu haben, werden wir heuer vermutlich eines Besseren belehrt. 110 Infektionen wurden bis 16. Februar erfasst, beinahe halb so viele wie im gesamten Jahr 2023. „Das ist schon eine äußerst bedenkliche Entwicklung“, urteilt der Wiener Virologe Norbert Nowotny. Und man darf mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass aufgrund der enorm hohen Übertragbarkeit des Virus die Zahlen weiterhin steigen werden.

Was wissen wir über die Ursachen des aktuellen Ausbruchs? Zum Beispiel, dass er kaum einer einzelnen Quelle entspringt. Das legt erstens der Umstand nahe, dass alle neun Bundesländer betroffen sind, wobei es eine Häufung von Fällen in Wien und Tirol gibt. Zweitens zeigen genetische Analysen, dass sich die zirkulierenden Viren geringfügig unterscheiden, was auf mehrere unabhängige Übertragungen hindeutet. So dürfte es plausibel sein, dass das Masernvirus mehrfach nach Österreich eingeschleppt wurde, möglicherweise aus Osteuropa, und hier auf nicht immunisierte Bevölkerungsgruppen traf.