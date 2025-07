Meteoriten über Österreich: Wenn Steine vom Himmel fallen

Am 20. November 1768 um vier Uhr nachmittags hatte Gott einen Wutausbruch. Die Menschen hörten zunächst ein dumpfes Grollen, der Himmel verfinsterte sich, hoch droben am Firmament begann es zu zischen und zu brausen. Dann ertönte ein Knall, laut wie ein Kanonenschuss. Gleich darauf fiel wie aus dem Nichts ein Stein aus den Wolken und stürzte aufs Feld eines Herren namens Georg Bart.

© H. Raab Der Stein von Mauerkirchen Im Jahr 1768 fiel in der heute oberösterreichischen Ortschaft, damals Bayern, ein gut 20 Kilo schwerer Stein zu Boden. Viele Menschen dachten damals noch, Gott zürne ihnen.

Heute wissen wir, worum es sich tatsächlich handelte: um den Fall eines Meteoritenstücks. Trifft ein kleiner Asteroid auf die Erdatmosphäre, birst er durch die Reibungshitze in einzelne Fragmente. Den Aufprall sehen wir manchmal als Feuerball oder Leuchterscheinung, volkstümlich Sternschnuppe genannt. Die Trümmer stürzen danach im freien Fall zu Boden. In Mauerkirchen, damals bayerisches Hoheitsgebiet, ereignete sich der erste offiziell bestätigte Meteoritenfall auf dem Boden des heutigen Österreich. Der jüngste liegt wenige Wochen zurück: Am 12. Juni gegen 23 Uhr erhellte ein grelles Leuchten den Himmel zwischen St. Pölten und Melk. Die anschließend über Niederösterreich verstreuten Fragmente, vermutlich nicht größer als Marillen, wurden noch nicht geborgen. Der Meteorit auf dem Hausdach Nur ein halbes Jahr zuvor war schon einmal ein ähnlicher Absturz registriert worden. Über Haag, ebenfalls Niederösterreich, flammte am 24. Oktober 2024 um 21.25 Uhr ein Feuerball auf, über einem Areal von neun Kilometern hagelten Bruchstücke eines Meteoriten herab. Ein Stein landete auf dem Dach eines Einfamilienhauses und zerbrach in noch kleinere Teile, die auf den Parkplatz hinter dem Haus purzelten. Die Splitter des Haag-Meteoriten, knapp 30 Gramm schwer, wurden vor einigen Wochen dem Naturhistorischen Museum übergeben, das mit mehr als 10.000 Objekten eine der größten Meteoritensammlungen der Welt besitzt. Dass zwei Abstürze in aufeinanderfolgenden Jahren stattfinden, ist ungewöhnlich. Insgesamt ist in Österreich nur ein Dutzend solcher Vorfälle nachgewiesen, in Ober- und Niederösterreich, in Tirol, der Steiermark und dem Burgenland. Weltweit dürften Jahr für Jahr um die 20.000 kosmische Trümmer die Erde treffen, die meisten davon verschwinden unerkannt in den Meeren. Katalogisiert und anhand der geologischen Beschaffenheit als Meteoriten identifiziert wurden im Vorjahr von der Meteorological Society 3646 Fundstücke. 1250 davon entdeckten Sammler in der Antarktis, 1102 in Afrika, nur elf in Europa.

© APA/HELMUT FOHRINGER Der Haag-Meteorit Im Herbst 2024 fiel bei Haag ein Meteoritenbruchstück herab, ein Teil landete auf dem Dach eines Einfamilienhauses und zerbrach dabei in kleine Fragmente.

Doch woher stammen die Geschoße aus dem Weltall ursprünglich? Warum nehmen sie manchmal Kurs auf die Erde? Und wie gefährlich können Treffer von Meteoriten sein? Lange Zeit konnten die Menschen über die beängstigenden Naturphänomene nur ehrfürchtig staunen. Schon Plinius der Ältere berichtete 77 nach Christus von „Steinen, die vom Himmel fallen“. Aus Japan ist aus dem Jahr 861 die Geschichte eines faustgroßen „fliegenden Steins“ überliefert, der im Garten eines Tempels einschlug. Erwiesen ist weiters, dass Pharao Tutanchamun einen Dolch aus Meteoriteneisen besaß. Wahrscheinlich hatten Handwerker zuvor Bruchstücke eines Eisenmeteoriten in der Wüste aufgelesen und daraus eine dem jungen Herrscher angemessene Waffe gefertigt. Der Himmelsstein als Talisman Eine berühmte europäische Anekdote erzählt vom „Donnerstein von Ensisheim“. Am 7. November 1492, kurz vor Mittag, beobachtete ein Bub, wie mit ohrenbetäubendem Getöse ein riesiger Stein vom Himmel raste und in ein Weizenfeld vor der französischen Stadt krachte. Er riss dort ein zwei Meter tiefes Loch. Die aufgebrachte Bevölkerung glaubte an ein Zeichen Gottes und kratzte hastig Material vom vermeintlich heiligen Stein. König Maximilian I., gerade unterwegs zu einem Feldzug nach Frankfurt, säbelte auch ein Stück ab, um sich göttlichen Beistand für die Schlacht zu sichern. Er gewann diese tatsächlich, vermutlich ein Sonderfall von Placebo-Effekt. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts sind zahlreiche Meteoritenfälle überliefert. Bei Modena knallte gegen fünf Uhr nachmittags an einem Julitag 1766 ein Stein mit solcher Wucht auf den Boden, dass eine Kuh von den Beinen gerissen wurde. Am 13. Dezember 1795 sah der Landarbeiter John Shipley aus Wold Cottage, Yorkshire, England, zu, wie ein Brocken aus den Wolken stürzte, genau vor seinen Füßen in den Matsch fiel und dadurch seine Kleider versaute. Fälle von Verletzungen sind kaum dokumentiert. Am schlimmsten erwischte es, soweit bekannt, eine amerikanische Hausfrau, die auf dem Sofa lag, als ein Meteoritenstück ihr Hausdach durchschlug, einen Radioapparat traf, von diesem abprallte und gegen ihren Ellbogen sprang.

© Christina Rittmannsperger/NHM Wien Der Meteoritensaal Im Wiener Naturhistorischen Museum sind mehr als 10.000 Teile von Meteoriten verwahrt. Die Sammlung zählt zu den größten und ältesten der Welt.

Um die Herkunft solcher Steine zu verstehen, müssen wir 4,6 Milliarden Jahre zurückblenden, in die Zeit, als unser Sonnensystem entstand. Der Raum war von Staub und Gas erfüllt, einer Wolke vorwiegend aus Wasserstoff und Helium. Diese Wolke begann plötzlich zu kollabieren, sackte unter der eigenen Schwerkraft zusammen, gewann an Dichte und Temperatur. Letztlich war die Materie so dicht und heiß, dass eine Kernreaktion zündete – die Geburtsstunde der Sonne. Ringsum rotierten Teilchen der Urwolke im Raum, blieben aneinander haften, verschmolzen und verklumpten, bildeten immer größere Fragmente. Je massiver sie wurden, desto mehr wuchsen sie dank der Gravitation zu noch mächtigeren Felsen heran – den Vorläufern der Planeten. Doch nicht allen Himmelskörpern war es gegönnt, Karriere als anständige Planeten zu machen. Zwischen Mars und Jupiter klaffte eine Lücke, dachte man lange. Welch ein Irrtum: In dieser Zone verhinderte die starke Anziehungskraft zwar, dass sich Gesteinstrümmer zu weiteren Planeten formen konnten, doch dafür schwirren und schlingern Unmengen loser Brocken umher, die den heutigen Asteroidengürtel bilden. Es handelt sich um Bauschutt aus der Frühphase des Sonnensystems, um die älteste und ursprünglichste Materie, die aus unserem Winkel des Universums existiert. Wenn nun ein Teil eines Asteroiden zur Erde gelangt, haben Forschende Gelegenheit, ein Zeugnis von der Stunde Null des Sonnensystems zu studieren. Von Asteroiden umzingelt Millionen Asteroiden ziehen zwischen Mars und Jupiter ihre Bahnen. In dem Gedränge kollidieren sie regelmäßig. Infolge solch einer Karambolage kann einer der Felsen seine Bahn ändern und nach vielen weiteren Umläufen aufs innere Sonnensystem zusteuern – auch Richtung Erde. Unser Planet ist von einer dichten Wolke erdnaher Asteroiden umgeben. An die 30.000 solcher Near Earth Objects (NEO) sind mittlerweile erfasst, deren Bahnen eines Tages – möglicherweise – die Erdbahn kreuzen und damit einen Asteroideneinschlag verursachen könnten. Um die potenzielle Gefahr öffentlich zu thematisieren, wurde der World Asteroid Day ins Leben gerufen, der heuer am 30. Juni zum zehnten Mal stattfand. Initiiert unter anderem vom Apollo-Astronauten Russell Schweickart und vom Queen-Gitarristen und Astrophysiker Brian May, ist ein erklärtes Ziel der Aufbau von Überwachungssystemen, um die Orbits erdnaher Asteroiden zu beobachten und Kollisionsrisiken frühzeitig zu erkennen. Zum Beispiel für den 350 Meter großen Asteroiden Apophis, der just am Freitag, den 13. April 2029, der Erde sehr nahekommen wird. Nach derzeitigen Berechnungen wird er in etwa 30.000 Kilometer Entfernung vorbeifliegen. 100 Tonnen Meteoritenstaub pro Tag Welchen Schaden Asteroiden bei einem Treffer anrichten, hängt vor allem von ihrer Größe ab. Auch die Nomenklatur richtet sich nach der Dimension. Zwecks besserer Unterscheidbarkeit hat man sich darauf geeinigt, nur große Objekte Asteroiden zu nennen: Ein 100 Meter messender Brocken fällt genauso in diese Gruppe wie Apophis oder ein mehrere Kilometer mächtiger Gigant. Unter einer Größe von etwa 50 Meter spricht man von Meteoroiden. Der Begriff Meteor wiederum bezeichnet die Lichterscheinung, die wir als Sternschnuppe sehen, wenn ein Stein aus dem All die Atmosphäre trifft und Luftmoleküle durch Reibungshitze aufleuchten. Meteoriten heißen all die Geschoße erst dann, wenn sie auf den Erdboden treffen. Bei der allerkleinsten Klasse geschieht das ständig: Unablässig rieseln Mikrometeoriten aus der Atmosphäre herab, in der Regel nichts anderes als Staub. Mindestens 40 Tonnen davon gelangen jeden Tag auf die Erdoberfläche. Manche Schätzungen gehen sogar von 100 Tonnen täglich aus. Wer sein Fensterbrett oder Autodach abwischt, könnte sich bewusst machen, dabei gerade auch mehr als vier Milliarden alten Sternenstaub eingefangen zu haben.

© AFP/APA/AFP/OLEG KARGOPOLOV Der Tscheljabinsk-Meteorit Über der Stadt Tscheljabinsk in Sibirien detonierte im Februar 2013 ein knapp 20 Meter großer Asteroid. Obwohl er die Erdoberfläche nicht traf, verursachte die Explosion eine gewaltige Druckwelle, die Mauern umriss und Fensterscheiben bersten ließ.

Bei einer Objektgröße von wenigen Metern geschieht in der Regel, was sich im Juni über Niederösterreich ereignete: Der Stein übersteht den Crash mit der Atmosphäre nicht und zerbricht in Fragmente, die im freien Fall herabstürzen. Kritisch können aber auch Atmosphärentreffer werden, sobald der Brocken um die 20 Meter misst. Die verheerenden Folgen zeigten sich im Februar 2013 in der sibirischen Stadt Tscheljabinsk: Ein Meteoroid dieser Klasse detonierte damals in 30 Kilometern Höhe. Obwohl er somit gar nicht auf der Erde einschlug, war die Druckwelle so gewaltig, dass Mauern umstürzten und Fensterscheiben zersplitterten. Rund 1500 Personen wurden verletzt. Der Meteoritenkrater in Bayern Dabei handelte es sich bei dem Exemplar noch um einen Winzling, verglichen mit richtig großen Boliden. In Österreichs Nähe zeugen noch heute Spuren davon: im Nördlinger Ries in Bayern. Überblickt man vom Kirchturm der Stadt Nördlingen die Landschaft, erstreckt sich vor dem Betrachter eine üppig bewachsene Senke, umgeben von einer sanften Hügelkette. Die Hügel sind die Überreste eines Kraterrandes, der vor 15 Millionen Jahren entstand. Die Senke verrät den rund 25 Kilometer messenden Einschlagskrater, den ein 1,5 Kilometer großer Asteroid riss. Ein Objekt dieser Größe wird von der Atmosphäre nicht aufgehalten, es rast fast ungebremst hindurch. Beim Einschlag entstehen Temperaturen von mehreren 10.000 Grad und ein Druck von Millionen Bar. Gestein schmilzt oder verdampft, Schockwellen laufen mit Überschallgeschwindigkeit durch den Boden, es werden Energien frei, die keine irdische Kraft erzeugen könnte. Der Komprimierung beim Aufprall folgt eine gewaltige Explosion, wodurch Gestein aus dem Boden gerissen und kilometerweit fortgeschleudert wird. Es ist der Beginn der Kraterbildung. Die enormen Energien und Schockeffekte verändern Gesteine für immer, sodass Geologen Meteoriteneinschläge eindeutig bestimmen können. 190 Einschlagskrater wurden bis heute weltweit nachgewiesen.

© Getty Images/iStockphoto/Robert Buchel/iStockphoto/Getty Images Nördlinger Ries Vor 15 Millionen schlug ein Meteorit ein, der einen 25 Kilometer großen Krater riss. In dessen Zentrum liegt heute die bayerische Stadt Nördlingen. Eine Hügelkuppe markiert den Kraterrand.