Migräne: Die Krankheit wird entschlüsselt

So komplex die Krankheit selbst ist, so unterschiedlich und individuell sind auch die möglichen Auslöser. Es liegen mittlerweile zahlreiche Studien zu den am häufigsten beobachteten Triggern vor-von Wetterwechsel und Hormonschwankungen über Stress und Reizüberflutung bis hin zu verschiedenen Lebensmitteln. Systematische Untersuchungen dieser Trigger sind schwierig, da sie so vielfältig sind. Einige der vermeintlichen Auslöser werden mit der Migräneattacke in Ve rbindung gebracht, treten aber bereits in der Vorbotenphase auf und sind daher bereits ein erstes Symptom der Attacke selbst.



Die genauen pathophysiologischen Hintergründe der Migräne sind jedoch immer noch nicht vollständig geklärt. In den vergangenen 60 bis 70 Jahren konnte die Wissenschaft durch verbesserte technologische Möglichkeiten immerhin beachtliche Fortschritte erzielen. Lange Zeit wurde Migräne als Fehlfunktion der Blutgefäße im Gehirn gesehen. Diese Theorie erwies sich allerdings nach und nach als Fehleinschätzung.



"Seit Jahrzehnten wird nun an der Entstehung der Migräne geforscht", sagt Tesar. "Es gibt inzwischen verschiedene Theorien, die sich hauptsächlich auf das sogenannte trigemino-vaskuläre System beziehen. Einerseits spielt eine Erweiterung der Hirnhautgefäße, verbunden mit der Ausschüttung von schmerzauslösenden Botenstoffen, eine Rolle. Andererseits kommt es zu Veränderungen im Hirnstamm, die eine Schmerzreizweiterleitung bewirken",erklärt Tesar.



Besonders ein molekularbiologischer Ansatz zog in den vergangenen Jahren Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich: das Calcitonin-Gen-verwandte Peptid (CGRP), das zuletzt als einer der zentralen Verursacher des Migränekopfschmerzes identifiziert werden konnte. CGRP besteht aus 37 Bausteinen (Aminosäuren) und zählt zu den stärksten blutgefäßerweiternden Substanzen. Forscher wiesen einen erhöhten CGRP-Spiegel in Blut und Speichel von Migränepatienten nach. Zudem konnte durch das Spritzen von CGRP Kopfschmerz respektive Migräne ausgelöst werden. CGRP kann neben seiner gefäßerweiternden Wirkung auch zu einer Überreaktion der Reizwahrnehmung führen.



Daher richten sich neuartige Therapieansätze speziell auf diesen Mechanismus: Um seine Wirkung zu entfalten, benötigt CGRP einen speziellen Rezeptor sowie außerdem zugehörige Proteine. Ziel der Forscher ist es nun, mithilfe von Antikörpern, also natürlich im Immunsystem vorkommenden Substanzen, die für Migräne verantwortliche Signalkaskade zu blockieren. Dieser Anti-CGRP-Antikörper bindet an das CGRP-Peptid-und hindert es am Andocken an seinen Rezeptor. Der Signalweg und damit der molekulare Pfad zur Attacke ist dadurch unterbrochen (siehe Grafik oben).



2018 wurde in der EU der erste Antikörper Erenumab (Markenname "Aimovig")zugelassen. Zwei weitere Antikörper-Galcanezumab ("Emgality") und Fremanezumab("Ajovy")-sind seit Anfang 2019 in Österreich erhältlich. Alle drei Präparate werden subkutan, also unter die Haut, gespritzt. "Diese therapeutischen Möglichkeiten sind zwar nicht für jeden Patienten anwendbar. Aber wenn mindestens vier Migränetage pro Monat auftreten und andere Prophylaxetherapien durchgemacht wurden oder fehlgeschlagen sind, gibt es eine Indikation für die Verschreibung dieser Antikörper",erklärt Tesar. "Sie sind ein absoluter Meilenstein in der Migränetherapie. Vor allem weil in bisherigen Studien keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt wurden."Brössner pflichtet bei: "In den vergangenen drei Jahren sind so viele hochwirksame und sichere Therapien zugelassen worden wie in den drei Jahrzehnten zuvor nicht."



Auch neue Ansätze zur Akuttherapie konzentrieren sich auf das CGRP-Peptid. So testeten Mediziner parallel zu den Antikörpern auch kleine Moleküle, sogenannte Gepante, die spezifisch an CGRP binden und so die Aktivierung des Rezeptors verhindern. In einer im September veröffentlichten Arbeit englischer und amerikanischer Forscher konnten gute Ergebnisse mit dem Wirkstoff Atogepant erzielt werden. "Es ist eine Reihe von neuen Präparaten in Entwicklung",sagt Brössner. "Für drei bis vier Akuttherapeutika wird mit einer Zulassung in Europa im nächsten Jahr gerechnet."



Die Erkrankung auf ein einziges Peptid zu reduzieren, greift trotzdem zu kurz. "Migräne ist multifaktoriell, da spielen Umwelt, Ernährung wie auch die Genetik eine Rolle",sagt Florian Frank, Migräneforscher an der Medizinischen Universität Innsbruck. "Jedes Gehirn ist theoretisch in der Lage, Migräne zu entwickeln, nur haben die Menschen unterschiedliche Schwellenwerte dafür. Diese Schwellenwerte wiederum werden durch Faktoren wie eben den CGRP-Gehalt beeinflusst."



Eine möglichst präzise Bestimmung dieser Schwellenwerte ist das Ziel einer Studie, die Innsbrucker Forscher um Frank initiierten. Dafür hielten sich freiwillige Teilnehmer, bei denen zuvor episodische Migräne diagnostiziert worden war, sechs Stunden in einer Kammer auf, in welcher der Sauerstoffanteil konstant bei 12,6 Prozent gehalten wurde. Diese Reduktion des Sauerstoffs in der Atemluft-vergleichbar einem Aufenthalt in 4500 Meter Höhe-diente als Trigger für Migräne. Die Forscher überwachten dabei Vitalparameter wie Blutdruck, Temperatur, Puls und Sauerstoffsättigung im Blut, um alle auftretenden Symptome zu erfassen. Die Ergebnisse zeigten, dass bei mehr als 60 Prozent der Teilnehmer eine Migräneattacke hervorgerufen wurde, bei knapp 17 Prozent auch eine Aura.



Besonderes Augenmerk richteten die Forscher auf die kortikale Depolarisation (CSD)-jene elektrische Entladung, von der angenommen wird, dass sie einer visuellen Aura vorangeht. "Wird ein individueller Schwellenwert für CSD überschritten, kommt es zu einer Aura, bei höheren Schwellenwerten jedoch nicht",berichtet Frank. Sowohl mit als auch ohne Aura kommt es aber zum Migränekopfschmerz, weil schmerzverarbeitende Systeme sensibilisiert wurden." Die Ergebnisse mögen abstrakt klingen, doch derartige Grundlagenforschung wird benötigt, um die Systematik der Erkrankung besser zu verstehen und ein zuverlässiges humanes Modell dafür zu entwickeln .



In anderen Studien wurde untersucht, inwieweit sich das Gehirn von Betroffenen von jenem anderer Personen unterscheidet. Englische Forscher zeigten kürzlich, dass Migränepatienten über eine Hypersensibilität verfügen. Die Ergebnisse der Arbeit, erschienen im Fachjournal "Neuroimage: Clinical", zeigen eine stärkere Aktivität von Nervenzellen als Reaktion auf äußere Reize. Dies deutet darauf hin, dass an Migräne Leidende visuelle Reize schlechter filtern können.



So wächst das Wissen um die komplexe neurologische Erkrankung beständig, auch wenn trotz aller Fortschritte beim Verständnis von Migräne viele Zusammenhänge noch ungeklärt sind. Doch auch abseits neuartiger Therapien stehen Patienten Möglichkeiten zur Verfügung, um ihr Leiden zu lindern (siehe auch Kasten). "Migränetherapie ist multimodal", sagt Tesar. "Das heißt, es gibt auch viele Therapien abseits der medikamentösen Behandlung. Dazu zählen Ausdauersport, Entspannungstechniken, bei chronischer Migräne auch Psychotherapie." Das Einzige, was nichts bringe, so Brössner, sei "zu Hause zu leiden".