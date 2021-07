Mit dem Thema und der Testidee treffen die Unternehmer gewiss einen Nerv, was sich nicht zuletzt in den bereits steigenden Anfragen zu dem Test in Ernährungsberatungsstellen spiegelt. Kiweno bekräftigt damit, was ohnehin immer mehr Menschen glauben: Unser Darm sei durch einseitige Ernährung, Stress und Umweltbelastungen so stark geschädigt, dass sich Risse in der Darmschleimhaut bilden. Durch diese kleinen Öffnungen würden Nahrungsbestandteile in die Blutbahn gelangen, die dort zu einer Immunantwort führen, was sich wiederum in der Bildung von Antikörpern äußere. Dies erzeuge im Organismus eine dauerhafte Entzündung, wenn die betroffenen Nahrungsmittel immer wieder aufgenommen würden. Folge seien eine verlangsamte Stoffwechselaktivität und Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen und Hautunreinheiten. Sogar Krankheitsbilder wie Migräne, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Gelenksbeschwerden, chronischer Schnupfen und Übergewicht werden mit Nahrungsunverträglichkeiten in Verbindung gebracht.