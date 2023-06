Patente auf Nutzpflanzen: Sind Tomaten eine Erfindung?

Bisher war die Patentierung mühsam: Sollte ein Patent auch in anderen Ländern gelten, musste man es für jedes einzelne Land „validieren“: national anpassen, übersetzen, Gebühren entrichten. Das Einheitspatent spart viel Aufwand: Man reicht nur noch in einem Land ein, und basierend auf dessen Rechtslage gilt das Patent auch in allen anderen Ländern. Das Prozedere wird somit stark vereinfacht, was Unternehmen motivieren wird, sich vermehrt Eigentumsrechte an ihren Erfindungen zu sichern – gewiss auch in der Nutzpflanzenzucht. „Die Zahl der dann auch in Österreich angemeldeten Patente wird massiv steigen“, vermutet Dolan.

Beim österreichischen Verein Arche Noah, der sich für den Erhalt alter Sorten einsetzt, ist man überzeugt, dass die Debatte bald neuen Schub erhält. „Wir stehen erst am Beginn einer Entwicklung“, meint Katherine Dolan, die bei Arche Noah die Saatgutpolitik leitet. Denn ab Juni gilt eine Novelle des Europäischen Patentrechts: das „Einheitspatent“. Dieses erleichtert die Anmeldung von Patenten in vorerst 17 EU-Staaten, die die neue Regelung übernehmen. Dazu zählt auch Österreich.

4000 Patente auf Pflanzen

Welche Auswirkungen hat es auf unseren Speiseplan, wenn Unternehmen Eigentumsrechte an Nahrungsmitteln erwirken? Was bedeutet das für Angebot, Qualität und Vielfalt der Ernährung? Und welchen Effekt haben die bevorstehenden Neuregelungen? Dazu zählt neben dem Einheitspatent die Klärung der Frage, ob neue molekularbiologische Methoden wie die Genschere CRISPR/Cas9 künftig unter Gentechnik fallen oder nicht.

Eins: Die Erfindung der Gentechnik

Das jüngste Kapitel begann 2012 mit der Entwicklung der Genschere CRISPR/Cas. „Die Idee stammt von Bakterien, die sich vor Viren schützen, indem sie virale DNA zerschneiden“, sagt Mittelsten Scheid. Auf ähnliche Weise lässt sich die Schere mit einer Art molekularem Etikett an eine bestimmte Stelle im Pflanzenerbgut steuern. Planzeneigene Enzyme fügen die DNA-Abschnitte wieder zusammen, wobei es zu Mutationen an genau dieser Stelle kommt.

Die nächste Innovation kam in den 1930er-Jahren und heißt Mutagenese. Dabei bestrahlt man Saatgut radioaktiv, mit Röntgenstrahlen oder behandelt es mit mutagenen Substanzen. Die Folge ähnelt übermäßigem Sonnenbaden: Im Erbgut sammeln sich Mutationen an (beim Menschen verbunden mit Hautkrebsrisiko), von denen wenige vorteilhaft sind, die man durch Rückkreuzungen vom Rest trennen muss. Das Verfahren ist weit verbreitet, auch Bio-Ware kann derart entstehen, was im Gegensatz zur Gentechnik interessanterweise kaum jemanden stört. „Sehr vieles beruht auf Mutagenese, im Supermarkt wie im Bioladen“, sagt Ortrun Mittelsten Scheid, Molekularbiologin am Wiener Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der Akademie der Wissenschaften.

Es setzte eine Professionalisierung der Züchtung ein. Bisher hatten Bauern Teile ihrer Ernte behalten, Körner wieder ausgesät, Saatgut mit den Nachbarn getauscht, was einen bunten Kosmos von Landsorten gedeihen ließ. Mit neuen Methoden wurde die Vermehrung von Saatgut zum Beruf. Bereits in den 1920er-Jahren ersannen findige Geister die Hybridzüchtung. Dabei kreuzt man zwei reinerbige Linien und nutzt das Resultat des sogenannten Heterosis-Effekts: höheren Ertrag. Bei Mais steigt die Ausbeute um bis zu 300 Prozent, weshalb Mais heute nur noch in Hybridkulturen angebaut wird.

Vor 10.000 Jahren begann der Mensch, eine Frühform von Gentechnik zu betreiben. Gerade sesshaft geworden, beobachtete er, welche Pflanzen besonders schöne oder nahrhafte Früchte trugen. Diese versuchte er zu vermehren, während er weniger erwünschte ausschied. Es war der Anfang der Selektion, der Auswahl nach günstigen äußeren Merkmalen. Es war zugleich eine frühe Reduktion der Vielfalt, weil nur bevorzugte Kulturpflanzen weitergezogen wurden. Den ersten „genetischen Flaschenhals“ nennt dies Hermann Bürstmayr, Professor am Institut für Biotechnologie in der Pflanzenproduktion in Tulln.

Zwei: Ein Feld für Großkonzerne

Selbst viele NGOs haben – abgesehen von einer generellen Ablehnung der Gentechnik – kein Problem damit, wenn sich globale Konzerne Patente auf technische Erfindungen sichern. In der aktuellen Debatte um Patente geht es aber genau darum nicht: Es geht um Patente auf konventionell gezüchtetes Obst, Gemüse oder Getreide, das grundsätzlich auch die Natur hätte hervorbringen können. Und dies werde durch das neue Einheitspatent verschärft, mein Katherine Dolan: „Die Auswirkungen werden wir erst in ein, zwei Jahren sehen. Viele Züchter werden sich dann vielleicht fragen, womit sie überhaupt noch arbeiten können.“

Manche Schätzungen gehen davon aus, dass von rund 7000 historisch als Nahrung genutzten Pflanzenarten nur noch 30 Arten dazu dienen, 90 Prozent des globalen Kalorienbedarfs zu decken. Ein nennenswerter Anteil davon basiert, global betrachtet, auf Gentechnik – anders wäre es auch kaum möglich, den ständig wachsenden Bedarf an Nahrungsmitteln zu decken. Dass große Konzerne ihren Entwicklungsaufwand in Form von Rechten absichern wollen, ist nachvollziehbar. „Jede Innovation in der Pflanzenzüchtung erfordert erhebliche Investitionen unterschiedlicher Ressourcen“, heißt es von Bayer auf eine profil-Anfrage.

Traditionelle Kreuzung ist gleichsam eine aufwendige Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Sie spürt in einer Vielzahl neuer Varianten verbesserte Typen auf. Großindustrielle Saatgutproduktion dagegen designt, häufig mithilfe von Gentechnologie , global einsetzbare Blockbuster- oder Hochleistungssorten. Nur wenige Konzerne spielen in dieser Liga mit. Rund 8000 Saatgutunternehmen gibt es weltweit, doch ein Dutzend von ihnen beherrscht 70 Prozent des kommerziellen Saatgutmarktes, der auf mehr als 60 Milliarden Dollar geschätzt wird. Es ist ein internationales Geschäft: Gut 99 Prozent allen Saatgutes für Gemüse, das uns die Supermärkte anbieten, stamme aus Deutschland, Holland und Frankreich, berichtet Anton Brandstetter, Geschäftsführer des Branchenverbandes Saatgut Austria. Der Anbau mag teils in Österreich erfolgen, dass die Samen für als regional beworbenes Obst und Gemüse aus heimischen Betrieben stammen, ist aber ein romantischer Irrglaube.

Drei: Natur unter Patentschutz

Am wichtigsten ist sicher die Patentierung von Eigenschaften. Das bedeutet: Ein bestimmter DNA-Abschnitt im Genom einer Pflanze steht für eine spezielle Eigenschaft, etwa Toleranz gegenüber Hitze oder Trockenheit. Man sichert sich gleichsam die Rechtshoheit über DNA-Sequenzen, die konkrete Eigenschaften beinhalten. Der Clou daran: Verschiedene Pflanzen tragen dieselben DNA-Abschnitte im Erbgut. Patente können daher Dutzende Nutzpflanzen zugleich betreffen – weil eben nicht eine konkrete Pflanze patentiert wird, sondern eine Eigenschaft. Manche Patentschriften listen Hunderte oder sogar Tausende Genvarianten auf, die auf einen Schlag unter Schutz gestellt werden – sofern die Patentrichter dem Wunsch der Unternehmen entsprechen, was am Europäischen Patentamt mit Sitz in München relativ häufig der Fall ist. Österreich dagegen hat soeben im Alleingang eine recht strikte Regelung beschlossen, die konventionell gezüchtete Pflanzen von der Patentierung ausschließt.

Vier: Wo ist das Problem?

Vereine wie Arche Noah, die Wissenschaft und Vertreter traditioneller Saatguthersteller wie Saatgut Austria und der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter sind in einem Punkt ungewöhnlich einig: Patente auf konventionelle Nutzpflanzen seien strikt abzulehnen. Die Position lautet im Kern: kein Problem mit Rechten auf geistiges Eigentum, aber bitte keinesfalls auf Entwicklungen, die auch natürlich oder konventionell entstehen könnten.

Die Haltung der traditionellen Züchter erklärt sich aus dem Umstand, dass sie die Ersten sind, die von Patenten betroffen sind. Mitglieder von Saatgut Austria sind (neben Regionalablegern mancher Konzerne) kleine oder mittelgroße Züchtungsbetriebe. Sie sind es gewohnt, Saatgut als Ausgangsbasis für eigene Züchtungen zu verwenden, aus denen neue Sorten hervorgehen. Das Saatgut kaufen sie bei Händlern, erhalten es von Kollegen oder beziehen es aus sogenannten Genbanken, Speichern biologischen Materials. Derart bereichern sie die Sortenauswahl mit ihren Innovationen. In Österreich sind das vor allem Getreidearten und Kartoffeln.

Bei ihrer Arbeit durften sie sich auf das Züchterprivileg verlassen: Es gestattet die Nutzung aller registrierten Sorten zur Herstellung neuer Sorten. „Der freie Zugriff auf das Saatgut ist der Grundstein des züchterischen Erfolges“, sagt Saatgut-Austria-Chef Brandstetter. Bei Patenten gilt das nicht: Sie verbieten die Arbeit mit geschützten Produkten. Zwar könnte man sich deren Nutzung mit Lizenzgebühren erkaufen, allerdings: Häufig ist es schier unmöglich herauszufinden, was überhaupt patentiert ist – eben weil nicht Pflanzen patentiert werden, sondern Eigenschaften, die in den Genen festgeschrieben sind und sich quer über viele Sorten erstrecken.

Kann man denn nicht nachsehen, was patentiert ist? Doch, in Online-Datenbanken. Dort steht zum Beispiel: „Novel Genetic Loci Associated with Disease Resistance in Soybeans.“ Oder: „Plants with Improved Digestibility and Marker Haplotypes.“ Darunter sind Kolonnen von DNA-Sequenzen aufgelistet, im Extremfall bis zu 5000. Ein Züchtungsbetrieb müsste ein ganzes Team von Molekularbiologen beschäftigen, um zu verstehen, was genau patentiert wurde – und welche Pflanzen sowie Eigenschaften erfasst sind.

Kreiert der Züchter ohne dieses Wissen eine beliebige neue Sorte im eigenen Betrieb, ist es möglich, dass diese ungewollt eine Eigenschaft in den Genen trägt, die in völlig anderem Zusammenhang patentiert wurde – oder in jenem oft langen Zeitraum erst patentiert wird, den konventionelle Kreuzungszüchtung in Anspruch nehmen kann: bis zu 15 Jahre. Die Annahme ist nun, dass traditionelle Züchter aus Unsicherheit oder Furcht vor Klagen ihre Entwicklungstätigkeit gleich präventiv einschränken.

Was bedeutet das für Konsumenten? Hier kommen die Begriffe Diversität und Sortenvielfalt ins Spiel.