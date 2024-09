Doch zuletzt stellten sich die Erfolge in Serie ein, und sie schlugen sich in der wichtigsten Währung der Wissenschaftsgemeinde nieder: in Publikationen in renommierten Fachzeitschriften. Den Höhepunkt bildete am Mittwoch dieser Woche eine Veröffentlichung in „Nature“, dem weltweit neben „Science“ bedeutendsten Journal. Und „Nature“ druckte nicht nur den Artikel, den Schumms Wiener Team gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA verfasst hatte. Die Zeitschrift hob das Thema der Physikergruppe sogar aufs Titelblatt. Die allermeisten Forscher können von dieser Ehrung bloß träumen.

Führt man eine genau dosierte Menge an Energie zu, wechselt das Elektron vom Grund- in einen sogenannten angeregten Zustand. Im Planetenmodell lässt sich dieser Übergang von einem Energiezustand in einen anderen so vorstellen, dass das Elektron auf eine andere Umlaufbahn um den Kern „springt“. Diese Erkenntnis wird längst für eine sehr konkrete Anwendung genutzt: zum Bau von Atomuhren.

Die Grundlagen dieser Innovation führen tief ins Innere der Materie: in den Aufbau der Atome, die oft wie winzige Planetensysteme dargestellt werden, bestehend aus dem Atomkern, aus Protonen und Neutronen sowie den Elektronen, die den Kern umkreisen wie Miniaturmonde. Das Bild hat zwar mit der Realität wenig zu tun, doch sehr viel besser lässt sich nicht veranschaulichen, was auf subatomarer Ebene geschieht. Im Atom kann sich ein Ereignis zutragen, das auch außerhalb der Physik geläufig ist: ein Quantensprung. Im Gegensatz zur sprichwörtlichen Verwendung im Alltag handelt es sich dabei um kein epochales Geschehen, sondern um die eigentlich geringstmögliche Veränderung: wenn ein Teilchen, im Regelfall ein Elektron, seinen Zustand wechselt.

Was hatten die Forschenden zuwege gebracht, das zu dieser Auszeichnung führte? Zunächst knackten sie jenes Rätsel, das die Physik seit Jahrzehnten plagte: ein lang gesuchtes Phänomen namens Thoriumübergang. Das klingt ein wenig speziell, doch dessen Nachweis öffnet die Tür zu einer Fülle von Anwendungen, die auf einer bisher unerreicht genauen Messung der Zeit beruhen – für bessere GPS-Systeme, präzisere Erdbebenvorhersagen, zielsicheres Aufspüren von Bodenschätzen und die Neuvermessung der Naturkräfte. Verhalten sich Gravitation und Elektromagnetismus tatsächlich exakt so, wie bisher angenommen? Verändern sie sich womöglich über die Zeit? Diese Fragen könnten sich mit einer völlig neuartigen Generation atomarer Uhren beantworten lassen. Und deren Konstruktion stand nun im Mittelpunkt des „Nature“-Artikels.

Es entsteht aus dem radioaktiven Zerfall von Uran und ist extrem selten: Weltweit existieren davon nur wenige Milligramm, die fast zur Gänze aus Beständen des Manhattan Project stammen. Mit Glück, guten Kontakten und geschicktem Netzwerken gelang es Schumm, einige Proben davon für sein Labor zu erhalten. Experimente mit dem Material sollten die entscheidende Frage beantworten: Bei exakt welcher Energie gehen Thorium-Neutronen von einem Zustand in einen anderen über, vollziehen also einen Quantensprung im Atomkern? Es gibt schier unendlich viele Möglichkeiten, und wenn man nicht vollkommen präzise die korrekte Energiemenge kennt, passiert gar nichts – und die Neutronen bleiben, wo sie sind. Das war die harte Nuss der Physik seit Jahrzehnten: Man wusste, der Übergang muss existieren, doch im Vergleich dazu ist die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen eine leichte Übung.

Über die Jahre verfeinerten Forschende Atomuhren immer weiter. Sie verwendeten statt Cäsium Isotope der Elemente Strontium und Ytterbium, und statt Mikrowellen bestrahlten sie die Atome mit sichtbarem Licht, weil dieses viel höhere Frequenzen besitzt – und je höher die Frequenz, je mehr Schwingungen also pro Sekunde, desto höher auch die Auflösung und damit die Genauigkeit der Uhr. Moderne optische Atomuhren funktionieren bei 430 Billionen Schwingungen pro Sekunde und würden in 15 Milliarden Jahren nicht mal eine Sekunde vor- oder nachgehen.

Jahre des Zweifelns

Im Jahr 2008 beschloss Thorsten Schumm, die Herausforderung anzunehmen. Ursprünglich hatte er Maschinenbau studiert und sich für Bühnen- und Tricktechnik begeistert. Nach Ausflügen in die Philosophie und Literatur landete er bei der Physik. Er absolvierte Forschungsaufenthalte in Innsbruck (an jenem Institut, an dem auch Anton Zeilinger tätig war) und Heidelberg, dann wechselte er an die TU Wien und überlegte, was sein Thema sein könnte. Er zog sich auf eine Berghütte zurück und grub sich durch die großen offenen Fragen der Physik. Schließlich entschied er sich für die Suche nach dem Thorium-Übergang.

Recht blauäugig, sagt Schumm, habe er Forschungsanträge eingereicht – und überraschend tatsächlich Fördermittel bekommen: in Gestalt eines Start-Preises des österreichischen Wissenschaftsförderungsfonds FWF sowie eines ERC-Grant der Europäischen Union. „Dann musste ich natürlich liefern“, sagt Schumm. Doch es sollte eineinhalb Jahrzehnte dauern, das Problem zu lösen. Wie oft zweifelte er, dass es klappen könnte? „Mehrmals täglich“, sagt Schumm.

Die Schlüsselfrage in diesen Jahren lautete: Wie viel Energie braucht es für einen Quantensprung im Kern eines Thoriumatoms? Ohne dieses Wissen fehlt auch die Kenntnis jener Frequenz, die man als Taktgeber einer Atomkernuhr benötigt. Doch wie lässt sich das herausfinden? Und wie testet man die optimale Energiemenge?

Die Wiener Physikergruppe überlegte: Man müsste Thoriumatome stabil einschließen, um sie mit Energie traktieren zu können, und zwar in ein perfekt lichtdurchlässiges Material. Zu diesem Zweck begannen die Forschenden, an der TU Wien Kristalle zu züchten, erst faustgroße, dann immer kleinere, bis sie im Millimeterbereich landeten. Es war eine aufwendige Prozedur bei Temperaturen von bis zu 1600 Grad. „Wir sind heute weltweit die Einzigen, die solche Kristalle herstellen können“, sagt Schumm.

Die kleinen Kristalle mit fest darin eingeschlossenen Thoriumatomen bildeten fortan das Herz der Experimente. Der Versuchsaufbau bestand aus einer Vakuumkammer, in der die Atome Laserstrahlen verschiedenster Energieniveaus ausgesetzt wurden – mit dem Ziel, genau jene Energiemenge aufzuspüren, die den Übergang in einen anderen Zustand vulgo Quantensprung bewerkstelligt. In mühevoller Kleinarbeit näherten sich die Forschenden dem optimalen Wert immer weiter an, bis sie ihn tatsächlich fanden: bei 8,355743 ± 0,000003 Elektronenvolt. Ausdauer spielte dabei gewiss eine Rolle, „ich bin mir aber auch des Faktors Glück bewusst“, so Schumm.

Woher weiß man aber, Laserstrahlen mit der genau passenden Energie auf die Atome gerichtet zu haben? Das lässt sich messen: Jene Energiemenge, die den Quantensprung auslöst, geben die Neutronen in Form von Lichtteilchen wieder ab, wenn sie zeitverzögert in den Ausgangszustand zurückkehren – und dieser Wert kann erfasst werden, genau wie die gesuchte Frequenz, die mit dem Quantensprung einhergeht. Beim Thoriumkern ist sie unvorstellbar hoch: 2 hoch 15 Schwingungen pro Sekunde oder zwei Petahertz (Million mal Milliarde Hertz). Dies wiederum war eine neue und die bisher genaueste Definition einer Sekunde, was Schumms Team im Vorjahr eine Publikation samt Titelseite in den „Physical Review Letters“ einbrachte.