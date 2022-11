Reinhard Genzel: „Einstein hat sich selbst nicht geglaubt“

Beides. Wir wussten tatsächlich schon vieles, wir kannten auf den Bruchteil eines Prozents genau die Entfernung und die Masse des Schwarzen Lochs. Solch eine Struktur ist außerdem eine ganz geradlinige Folgerung aus der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es ist ja ein Kern dieser Theorie, dass Schwarze Löcher existieren müssen. Der schwarze Bereich, den man sieht, ist übrigens nicht die Größe des Ereignishorizonts. Der Bereich, der sich schwarz darstellt, ist wesentlich größer. Das liegt daran, dass auch Photonen, die nicht ins Schwarze Loch fallen, so stark gekrümmt werden, dass sie in eine Bahn gelangen.

Beides. Wir wussten tatsächlich schon vieles, wir kannten auf den Bruchteil eines Prozents genau die Entfernung und die Masse des Schwarzen Lochs. Solch eine Struktur ist außerdem eine ganz geradlinige Folgerung aus der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es ist ja ein Kern dieser Theorie, dass Schwarze Löcher existieren müssen. Der schwarze Bereich, den man sieht, ist übrigens nicht die Größe des Ereignishorizonts. Der Bereich, der sich schwarz darstellt, ist wesentlich größer. Das liegt daran, dass auch Photonen, die nicht ins Schwarze Loch fallen, so stark gekrümmt werden, dass sie in eine Bahn gelangen.

Beides. Wir wussten tatsächlich schon vieles, wir kannten auf den Bruchteil eines Prozents genau die Entfernung und die Masse des Schwarzen Lochs. Solch eine Struktur ist außerdem eine ganz geradlinige Folgerung aus der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es ist ja ein Kern dieser Theorie, dass Schwarze Löcher existieren müssen. Der schwarze Bereich, den man sieht, ist übrigens nicht die Größe des Ereignishorizonts. Der Bereich, der sich schwarz darstellt, ist wesentlich größer. Das liegt daran, dass auch Photonen, die nicht ins Schwarze Loch fallen, so stark gekrümmt werden, dass sie in eine Bahn gelangen.

Beides. Wir wussten tatsächlich schon vieles, wir kannten auf den Bruchteil eines Prozents genau die Entfernung und die Masse des Schwarzen Lochs. Solch eine Struktur ist außerdem eine ganz geradlinige Folgerung aus der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es ist ja ein Kern dieser Theorie, dass Schwarze Löcher existieren müssen. Der schwarze Bereich, den man sieht, ist übrigens nicht die Größe des Ereignishorizonts. Der Bereich, der sich schwarz darstellt, ist wesentlich größer. Das liegt daran, dass auch Photonen, die nicht ins Schwarze Loch fallen, so stark gekrümmt werden, dass sie in eine Bahn gelangen.

Beides. Wir wussten tatsächlich schon vieles, wir kannten auf den Bruchteil eines Prozents genau die Entfernung und die Masse des Schwarzen Lochs. Solch eine Struktur ist außerdem eine ganz geradlinige Folgerung aus der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es ist ja ein Kern dieser Theorie, dass Schwarze Löcher existieren müssen. Der schwarze Bereich, den man sieht, ist übrigens nicht die Größe des Ereignishorizonts. Der Bereich, der sich schwarz darstellt, ist wesentlich größer. Das liegt daran, dass auch Photonen, die nicht ins Schwarze Loch fallen, so stark gekrümmt werden, dass sie in eine Bahn gelangen.

Was war Ihre Reaktion, als Sie im vergangenen Mai das erste Bild des Schwarzen Lochs in unserer Galaxie gesehen haben? War es schlicht Freude? Oder dachten Sie: Ich habe es ja immer schon gewusst?

Was war Ihre Reaktion, als Sie im vergangenen Mai das erste Bild des Schwarzen Lochs in unserer Galaxie gesehen haben? War es schlicht Freude? Oder dachten Sie: Ich habe es ja immer schon gewusst?

Was war Ihre Reaktion, als Sie im vergangenen Mai das erste Bild des Schwarzen Lochs in unserer Galaxie gesehen haben? War es schlicht Freude? Oder dachten Sie: Ich habe es ja immer schon gewusst?

Was war Ihre Reaktion, als Sie im vergangenen Mai das erste Bild des Schwarzen Lochs in unserer Galaxie gesehen haben? War es schlicht Freude? Oder dachten Sie: Ich habe es ja immer schon gewusst?

Was war Ihre Reaktion, als Sie im vergangenen Mai das erste Bild des Schwarzen Lochs in unserer Galaxie gesehen haben? War es schlicht Freude? Oder dachten Sie: Ich habe es ja immer schon gewusst?

Da kommen Sie sicher auf einen richtigen Punkt. Es gibt jetzt mehrere Methoden: Wir sehen uns Schwarze Löcher an, indem wir die Gravitation untersuchen, die das Schwarze Loch auf umgebende Objekte wie Sterne ausübt. Die radioastronomische Methode macht dasselbe, aber nicht mit Sternen, sondern mit Photonen. Und die dritte Methode sind die Gravitationswellen. Zur selben Zeit, als ich angefangen habe, hat die Forschung mit Gravitationswellen und in der Radioastronomie begonnen. 40 Jahre hat das alles gedauert. Und dann, innerhalb von fünf Jahren geht es peng, peng, peng. Das ist sagenhaft und wirklich ein tolles Gefühl.

Da kommen Sie sicher auf einen richtigen Punkt. Es gibt jetzt mehrere Methoden: Wir sehen uns Schwarze Löcher an, indem wir die Gravitation untersuchen, die das Schwarze Loch auf umgebende Objekte wie Sterne ausübt. Die radioastronomische Methode macht dasselbe, aber nicht mit Sternen, sondern mit Photonen. Und die dritte Methode sind die Gravitationswellen. Zur selben Zeit, als ich angefangen habe, hat die Forschung mit Gravitationswellen und in der Radioastronomie begonnen. 40 Jahre hat das alles gedauert. Und dann, innerhalb von fünf Jahren geht es peng, peng, peng. Das ist sagenhaft und wirklich ein tolles Gefühl.

Da kommen Sie sicher auf einen richtigen Punkt. Es gibt jetzt mehrere Methoden: Wir sehen uns Schwarze Löcher an, indem wir die Gravitation untersuchen, die das Schwarze Loch auf umgebende Objekte wie Sterne ausübt. Die radioastronomische Methode macht dasselbe, aber nicht mit Sternen, sondern mit Photonen. Und die dritte Methode sind die Gravitationswellen. Zur selben Zeit, als ich angefangen habe, hat die Forschung mit Gravitationswellen und in der Radioastronomie begonnen. 40 Jahre hat das alles gedauert. Und dann, innerhalb von fünf Jahren geht es peng, peng, peng. Das ist sagenhaft und wirklich ein tolles Gefühl.

Da kommen Sie sicher auf einen richtigen Punkt. Es gibt jetzt mehrere Methoden: Wir sehen uns Schwarze Löcher an, indem wir die Gravitation untersuchen, die das Schwarze Loch auf umgebende Objekte wie Sterne ausübt. Die radioastronomische Methode macht dasselbe, aber nicht mit Sternen, sondern mit Photonen. Und die dritte Methode sind die Gravitationswellen. Zur selben Zeit, als ich angefangen habe, hat die Forschung mit Gravitationswellen und in der Radioastronomie begonnen. 40 Jahre hat das alles gedauert. Und dann, innerhalb von fünf Jahren geht es peng, peng, peng. Das ist sagenhaft und wirklich ein tolles Gefühl.

Da kommen Sie sicher auf einen richtigen Punkt. Es gibt jetzt mehrere Methoden: Wir sehen uns Schwarze Löcher an, indem wir die Gravitation untersuchen, die das Schwarze Loch auf umgebende Objekte wie Sterne ausübt. Die radioastronomische Methode macht dasselbe, aber nicht mit Sternen, sondern mit Photonen. Und die dritte Methode sind die Gravitationswellen. Zur selben Zeit, als ich angefangen habe, hat die Forschung mit Gravitationswellen und in der Radioastronomie begonnen. 40 Jahre hat das alles gedauert. Und dann, innerhalb von fünf Jahren geht es peng, peng, peng. Das ist sagenhaft und wirklich ein tolles Gefühl.

Und nun werden Nobelpreise dafür vergeben.

Genzel

Alfred Nobel hatte in seinem Vermächtnis die Astronomie nicht berücksichtigt. Und in den letzten zehn Jahren sind fünf der Nobelpreise in die Astroforschung gegangen. Das ist ganz erstaunlich. Die astrophysikalische Forschung hat im Moment einen regelrechten Lauf, ob das Gravitationswellen sind, unsere Arbeiten oder Exoplaneten. Es ist wirklich toll, dass die Astronomie so frisch daherkommt und Begeisterung schafft.

Welche Fragen stehen nun im Raum?

Genzel

Viele sagen voraus, dass es um das einzelne Schwarze Loch noch weitere stellare Schwarze Löcher in großer Anzahl gibt oder möglicherweise ein zweites massereiches Schwarzes Loch. Eine weitere Sache ist, dass Physiker auf hohem Niveau versuchen, die Eigenschaften der Gravitation noch besser zu verstehen, weil einige Vermutungen der Allgemeinen Relativitätstheorie nicht ganz richtig sein können. Dann gibt es die Frage des Ereignishorizonts und ob dort doch noch etwas herauskommen könnte.

Die nach Stephen Hawking benannte Strahlung?

Genzel

Ja. Sie ist höchst plausibel, allerdings nicht zu messen. Die makroskopischen Schwarzen Löcher, die wir uns ansehen, haben dafür eine zu geringe Temperatur. All diese Fragen sind wirklich fundamental.

Die längste Zeit war ja alles nicht mehr als Theorie. Man konnte nicht wissen, ob Schwarze Löcher reale Bedeutung haben.

Genzel

Es gab Einsteins Theorie, aber Einstein war ja einer, der sich oft selbst nicht geglaubt hat. Dazu zählt auch die Existenz von Schwarzen Löchern. Bis in die Sechziger Jahre stand die Allgemeine Relativitätstheorie verstaubt in den Bibliotheken. Und dann hat sich das alles in wenigen Jahren gedreht.

Was hat Ihr Interesse an Schwarzen Löchern geweckt?

Genzel