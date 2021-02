Sterbehilfe: Dürfen Pflegefälle beim Freitod unterstützt werden?

Die Rechtslage in Österreich ist relativ eindeutig: Aktive Sterbehilfe (alias " Tötung auf Verlangen", Paragraf 77 des Strafgesetzbuchs) sowie assistierter Suizid ("Mitwirkung am Selbstmord", § 78 StGB) sind Straftatbestände und werden mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet. Passive Sterbehilfe dagegen - die Unterlassung lebensverlängernder medizinischer Maßnahmen - ist im Rahmen des Patientenverfügungsgesetzes erlaubt. Zur Einstellung der Bevölkerung kursieren unterschiedliche Umfrageergebnisse, tendenziell zeichnet sich aber eine mehrheitliche Befürwortung von Sterbehilfe ab. In einer im Frühjahr publizierten Studie der Medizinischen Universität Graz sprachen sich fast 60 Prozent für eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in Österreich aus, 34 Prozent für ein grundsätzliches Verbot. Vorbedingungen für die Zustimmung waren in diesem Fall ein "unerträgliches schweres Leiden ohne Aussicht auf eine Genesung" sowie der "wiederholte Wunsch nach aktiver Sterbehilfe" des Betroffenen.