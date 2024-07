Vitamin D: Neue Richtlinie rät von beliebten Tests ab

Diese Auswahl an kürzlich erschienenen Publikationen zeigt: Es gibt viel neues Wissen zu den Benefits von Vitamin D. Je mehr Untersuchungen vorliegen, desto wackeliger erscheinen allerdings viele der bisher behaupteten Vorzüge – und desto mehr erodieren gängige Annahmen. Manch einer wie der deutsche Internist Stephan Martin zieht daraus radikale Schlüsse. Auf dem Ärzteportal „medscape“ postulierte er jüngst: „Vitamin-D-Supplementierung bringt in der Normalbevölkerung überhaupt nichts und sollte eigentlich beendet werden.“

Ähnlich rigoros – für manche Geschmäcker zu rigoros – argumentierte profil im Vorjahr. Die Zusammenschau zahlreicher großer und gut gemachter Studien mit Tausenden von Teilnehmern gelange zu ernüchternden Resultaten: So sehr es den Vorstellungen widerspreche, die uns über Jahre eingebläut wurden – es existiere praktisch so gut wie keine wirklich belastbare Evidenz, dass die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten Krankheiten verhindere oder ihnen vorbeuge. Nur weil Vitamin D für den Körper lebensnotwendig ist (wir bilden es zu etwa 80 Prozent aus der UV-B-Strahlung des Sonnenlichts und zu rund 20 Prozent aus der Nahrung), bedeute das längst nicht zwingend, dass der Körper von einer künstlichen Zufuhr profitiere.

Die Reaktionen waren helle Empörung und heftige Anfeindungen, als hätte profil ein religiöses Glaubenssystem angegriffen. Sachliche Kritik kam vom Wiener Internisten Christian Muschitz, der in der Folge einen Gastkommentar verfasste und einige Extreme ausbalancierte. In Bezug auf die Knochengesundheit sei Vitamin D zweifellos essenziell, so Muschitz. Ein starker Mangel könne bei Säuglingen und Kindern zu Rachitis und bei Erwachsenen zu Knochenerweichung führen, und in diesen Fällen sei eine rechtzeitige Supplementierung angebracht. Denn halte ein „Mangelzustand über Jahre an, vermindert dies die Integrität des Skeletts, und das Knochenbruchrisiko steigt“.

Für viele andere Erkrankungen gebe es jedoch nur sehr dünne, unklare oder widersprüchliche Daten zum Nutzen zusätzlicher Vitamin-D-Gaben, darunter bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. „Abgesehen vom Skelett und außerhalb des Knochens ist die Datenlage zum Nutzen einer Vitamin-D-Substitution kontroversiell“, so Muschitz.