Was Sie über Impfungen wissen müssen

Meist beginnt es mit Konzentrationsschwächen, Gangunsicherheit, rätselhaftem Stolpern. Dann folgen Krampfanfälle, Sprachstörungen und Demenz. Schließlich fallen die Patienten ins Koma und versterben einige Monate später. Das ist der typische Verlauf von subakuter sklerosierender Panenzephalitis, kurz SSPE, einer Folge einer Maserninfektion. Die Opfer sind ungeimpfte Kinder, in deren Gehirn sich Masernviren eingenistet haben. Zunächst bleibt der Befall unbemerkt, doch über vier, fünf Jahre breitet sich die Entzündung still über das gesamte Gehirn aus und verursacht schwere neurologische Schäden – dann, wenn man die Infektion meist längst vergessen hat. Eine Therapie gibt es nicht, die Krankheit verläuft stets tödlich. Es sei „herzzerreißend“ zu beobachten, wie diese Kinder dem Tod entgegendämmern, sagt Wolfgang Maurer, der als Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde solche Fälle aus eigener Anschauung kennt.

Zum Glück ist SSPE relativ selten: Ein bis zwei von 10.000 an Masern Erkrankten erleiden diesen gravierenden Verlauf. Aber auch diese wenigen Fälle wären vermeidbar: durch eine Impfung, die schon bisher massiv zur Eindämmung der Masern und der grausamen Folgekomplikation beigetragen hat. Bis zur Einführung der Impfung in den 1960er-Jahren starben pro Jahr weltweit rund zwei Millionen Menschen an dem hoch ansteckenden Erreger, zu Beginn des Jahrtausends hingegen wurden beispielsweise in den USA gerade noch 36 Maserntote gezählt. Heute sollte es eigentlich gar keine Fälle mehr geben, wäre der Plan aufgegangen, die Masern auszurotten wie die Pocken in den 1970er-Jahren. Nicht zuletzt wachsende Impfskepsis hat dazu geführt, dass es immer wieder zu lokalen Ausbrüchen kommt.

Insgesamt sind Impfungen eine fast makellose Erfolgsgeschichte: Rechnet man epidemiologische Daten aus der Vergangenheit auf die heutige Weltbevölkerung hoch, zeigt sich, dass die Immunisierung gegen gefährliche Viren oder Bakterien jährlich rund sechs Millionen Todesfälle verhindert. Vor allem für Nordamerika liegen detaillierte Zahlen zum Infektionsgeschehen vor: Starben dort im 20. Jahrhundert bis zur Verfügbarkeit der jeweiligen Impfung fast 40 Millionen Menschen an Infektionskrankheiten, sank die Zahl zu Beginn des Jahrtausends auf rund 7000. Allein der Diphterie fielen im vorigen Jahrhundert beinahe 18 Millionen Amerikaner zum Opfer. 2002 gab es zwei Tote. In Österreich erkrankten bis zur Einführung der Schluckimpfung 1961 um die 1000 Menschen pro Jahr an Kinderlähmung, ein Jahr später schoss diese Zahl rapide nach unten – auf einige wenige Personen. 1973 starb der letzte Österreicher an Poliomyelitis.

Mit der Allgegenwart der Seuchen schwindet aber auch die Erinnerung an deren Auswirkungen: Gehirnentzündung durch Masern, Taubheit und männliche Unfruchtbarkeit durch Mumps, schwere fötale Erkrankungen durch Röteln. Gerade weil Infektionskrankheiten viel von ihrem Schrecken eingebüßt haben, verlieren wir den Sinn von Schutzimpfungen leicht aus den Augen. So ist Keuchhusten kaum auf dem öffentlichen Radar. Dabei wird das Bakterium Bordetella pertussis, das vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern Lungenentzündung und Atemstillstand auslösen kann, wieder zum Problem. „Weltweit ist ein starker Anstieg der Erkrankungen zu beobachten“, berichtet Ursula Wiedermann, Professorin für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin an der Medizinischen Universität Wien. In Österreich wurden 2018 fast 2200 Keuchhustenkranke registriert, drei Jahre zuvor waren es weniger als 600. Auffallend viele Erwachsene sind nun betroffen, die nicht mehr immun sind. Der Grund liegt ausgerechnet in den heute verträglicheren Impfungen: Weil deutlich weniger Erregermaterial enthalten ist, hält die Immunität kürzer an. Doch an die deshalb ratsame Auffrischung nach fünf bis zehn Jahren denken viele Menschen einfach nicht.

Die saisonale Influenza ist zwar ständig im Fokus medialer Debatten, dennoch nehmen die Impfung nicht einmal zehn Prozent der Österreicher in Anspruch. Die Zögerlichkeit ist auf die immer noch verbreitete Annahme zurückzuführen, dass es sich um einen harmlosen Infekt handelt. Wenn während der Coronavirus-Pandemie gemutmaßt wurde, Covid-19 sei auch nicht bedrohlicher als die Influenza, lag ein grundsätzlicher Denkfehler vor: Nicht SARS-CoV-2 ist vielleicht gar nicht so schlimm, sondern auch die Grippe ist eine potenziell tödliche Infektionskrankheit.

Wir können uns heute gegen rund 30 Krankheiten wappnen, die durch Viren oder Bakterien hervorgerufen werden – nehmen aber dies nicht in jenem Umfang in Anspruch, der nach internationalem Expertenkonsens empfohlen wäre. Viele Menschen verzichten auf die Influenzaimpfung oder vergessen auf die Auffrischung gegen Tetanus und Keuchhusten. Und von der angepeilten Durchimpfungsrate gegen Masern von 95 Prozent der Bevölkerung sind Länder wie Österreich ein ganzes Stück entfernt. Bisweilen mag es schlicht an Nachlässigkeit liegen, mitunter aber auch an wachsenden Vorbehalten gegenüber der Sicherheit und Verträglichkeit von Impfstoffen, wie all die hitzig geführten Debatten zum Thema zeigen.

Die größten Bedenken richten sich zumeist gegen Risiken, die entweder von längst nicht mehr in Gebrauch befindlichen Impfstoffen ausgingen, oder gegen solche, die einst debattiert, aber vielfach entkräftet wurden. Und dann gibt es noch Mythen und blanke Erfindungen, teils bewusst in die Welt gesetzt, die sich aber hartnäckig halten. Dazu zählt die auf glatter Fälschung beruhende Behauptung, Impfungen würden zu Autismus führen.

Wie riskant sind Impfungen nun wirklich? Und wie funktionieren sie überhaupt?