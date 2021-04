Wie kann man Bitcoins umweltfreundlicher machen?

Die Kryptowährung boomt: Vor einem Jahr lag der Wert eines Bitcoins bei etwa 8000 Euro, aktuell kostet er mehr als 48.000 Euro. Doch die digitale Währung ist ein echter Klimakiller. Eine einzelne Transaktion verbraucht so viel Energie wie 54.000 Stunden Videostreaming. Der jährliche Stromverbrauch der Bitcoins übersteigt mit aktuell 138 Terawattstunden jenen von Österreich (99,5 Terawattstunden) bei Weitem. Und dabei wird es nicht bleiben, wie chinesische Forscher nun vorrechnen: Allein in China, wo zwei Drittel der BitcoinRechner stehen, wird der Stromverbrauch der Währung schon in drei Jahren auf 297 Terawattstunden anschwellen.