Schon beim Öffnen der Tür zum Geschäft, das sich mitten in der historischen Altstadt von Dürnstein befindet, weht einem der Duft frischer Backwaren entgegen. Über 100 Sorten Brot, Gebäck und Mehlspeisen lagern in den weißen Vintage-Verkaufsregalen. Unter anderem das berühmte „Wachauer Laberl“ – das Original erkennt man am eingebackenen „S“ an der Unterseite – welches Rudolf Schmidl im Jahr 1905 kreierte. Heute hat hier seine Urenkelin das Sagen.

Barbara Schmidl ist das, was man krisenerprobt nennen kann. Als sie 2014 die elterliche Bäckerei in Dürnstein übernahm, musste sie das 1780 gegründete Familienunternehmen aus der Insolvenz herausführen. „Das waren zwei sehr harte Jahre. Aber sie haben mich und mein Team zusammengeschweißt“, erzählt die Bäckerin. Nun steht Schmidl mit ihren 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder vor enormen Herausforderungen. Gasofen heißt aktuell das Sorgenkind des Backgewerbes. Seine nicht minder problembehafteten Geschwister sind der Kühlschrank und die Gefriertruhe.

„Kosten über der Inflationsrate“

Energiekrise, Teuerung, steigende Zinsen: Es ist eine grimmige Gemengelage, der sich die Wirtschaft derzeit ausgesetzt sieht. Das Jahr 2023 bringt so viele Herausforderungen wie kaum jemals zuvor. Die Wirtschaftsforschungsinstitute IHS und WIFO prognostizieren dem Land eine Stagflation – also kaum Wirtschaftswachstum bei weiterhin hoher Inflation. Die Talsohle ist nach zwei Jahren Pandemie noch nicht durchschritten. Wie geht es den österreichischen klein- und mittelständischen Unternehmen? Wie wollen sie sich gegen weiteren Unbill stemmen? Und hat die Politik die richtigen Antworten auf die Probleme des viel beschworenen Rückgrats der heimischen Wirtschaft in diesem Schicksalsjahr?

Der Gaspreis habe sich in den letzten Monaten verzehnfacht, Strom sei sieben Mal so teuer geworden, erzählt Bäckerin Schmidl. „Obwohl wir unsere Backöfen schon vor ein paar Jahren auf sparsamere Modelle ausgetauscht haben, ist unsere Produktion nach wie vor sehr energieintensiv“, sagt Schmidl, „auch Strom sei ein enormer Faktor: „80 Prozent unserer Ware wird vorgebacken, dann schockgefrostet und tiefgekühlt.“ Während sich der Anteil der Energie an den Produktionskosten im Jahr 2021 noch auf 3,5 Prozent belief, war es im Vorjahr rund ein Drittel. Dazu kommen Preisanstiege bei so gut wie allen Rohstoffen und Vorprodukten, wie etwa Weizen mit plus 40 Prozent oder Rapsöl mit plus 100 Prozent. Und die Kollektivvertragsverhandlungen im vergangenen Herbst brachten für die Bäcker eine Lohnerhöhung um 6,5 Prozent. „In Summe sind unsere Kosten weit über die Inflationsrate gestiegen“, sagt Schmidl.

Alles in allem ein explosives Gemisch, welches einige ihrer Kollegen bereits die wirtschaftliche Existenz gekostet hat. Zu Jahresende musste etwa der Edelbäcker Gragger mit seinen vier Filialen in Wien Insolvenz anmelden, in Oberösterreich erwischte es mit Weinhäupl eine der ältesten Bäckereien Österreichs, und in Kärnten ging Sonnenbäcker Marinitsch pleite. Betriebe, denen die Rücklagen fehlten und die damit in Folge die exorbitanten Mehrkosten weder an ihre Kunden weitergeben noch selbst stemmen konnten.

„Ich habe immer versucht, Reserven zu bilden. Dieser finanzielle Polster hat uns ganz gut durch die Corona-Krise getragen“, sagt Schmidl. Doch irgendwann komme man trotz aller kaufmännischen Vorsicht an Grenzen, wo eine Preiserhöhung unausweichlich wurde. „Das hat mir wochenlang schlaflose Nächte verursacht. Schließlich verkaufe ich hier ein Grundnahrungsmittel. Da hat man schon eine andere Sensibilität. Aber bei der Qualität wollte ich auch keine Kompromisse eingehen.“ Zwischen zwölf und 14 Prozent sind Brot und Gebäck nun teurer. Die Kunden hätten Verständnis gezeigt, aber Schmidl stellte Veränderungen im Kaufverhalten fest. Zum einen werde viel kurzfristiger bestellt: 65 Prozent ihrer Ware liefert Schmidl an Feinkostläden und Gastronomie – von den Heurigenbetrieben in der Umgebung bis hin zu Top-Restaurants wie dem Steirereck in Wien oder dem Landhaus Bacher in Mautern an der Donau. Zum anderen habe sie bei Stammkunden im Dürnsteiner Stammhaus sowie in den zwei Filialen in Krems beobachtet, dass nun statt zur Handsemmel häufiger zur günstigeren Kaisersemmel gegriffen wird.

Umfrage: Strom- und Gaspreise größte Gefahr

Einer, der die wirtschaftliche Lage heimischer Klein- und Mittelbetriebe (KMU) genau im Blick hat, ist Gerald Zmuegg vom Beratungsunternehmen „Finanzombudsteam“. Zmuegg lotet mittels regelmäßiger Umfragen die Befindlichkeiten in diesem wichtigen Segment der österreichischen Wirtschaft aus. Die jüngste derartige Erhebung wurde in der ersten Jännerhälfte durchgeführt. Dabei wurden Verantwortliche von 743 Unternehmen aus den Branchen Handel, Gastronomie und Hotellerie befragt. Das ernüchternde Ergebnis: Knapp drei Viertel gaben an, 2023 in ihrer jeweiligen Branche mit einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen – einem Jahr, das zu Beginn immerhin noch von der Corona-Krise gezeichnet war. Mehr als die Hälfte rechnen sogar mit einem Umsatzminus von mehr als 15 Prozent.

Dabei droht bekanntlich nicht nur auf der Erlösseite Ungemach. Gefragt nach der größten Gefahr für ihr eigenes Unternehmen, nannten rund zwei Drittel der Befragten die stark gestiegenen Strom- und Gaspreise. Bei sieben von zehn KMU erwartet man, dass sich die Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, Personal, Zinsen, Mieten und Wareneinkauf im heurigen Jahr auf mehr als 20 Prozent des Umsatzes belaufen werden.

Zmuegg warnt davor, aus starken Umsatzzahlen gegen Ende des Vorjahres voreilige Schlüsse zu ziehen: Bei vielen Unternehmen hätten die guten Monate November und Dezember gerade einmal ausgereicht, dass unter dem Strich eine schwarze Null stehen konnte: „Zwar lag der Umsatz bei fast 85 Prozent der Befragten über dem Vorkrisenniveau, damit konnten der Geschäftsentgang des ersten Quartals 2022 und die inflationsbedingten Kostensteigerungen aber nur teilweise aufgeholt werden“, erklärt der Unternehmensberater.

Unverändert angespannt ist laut Zmuegg die Liquiditätslage: Knapp mehr als die Hälfte der KMU aus der Befragung hätten bereits versucht, von ihrer Hausbank zusätzliche Kredite für die Vorfinanzierung der laufenden Betriebsausgaben zu erhalten. Von diesen 393 Unternehmen hätten jedoch gerade einmal acht eine Aufstockung erhalten, ohne dafür zusätzliche Sicherheiten stellen zu müssen. Insgesamt gaben nur 35 der befragten KMU an, dass die erbetene Krediterhöhung bewilligt worden sei – nicht einmal zehn Prozent jener, die um eine Aufstockung angesucht hatten. „Politik und Interessenvertreter müssen endlich begreifen, dass Umsatz und Buchungslage nicht der Schlüssel sind, damit KMU in Österreich in den kommenden Jahren erfolgreich wirtschaften können“, meint Zmuegg. Entscheidend seien vielmehr ausreichende Liquidität, um massive Kostensteigerungen vorzufinanzieren, und „wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen im Bereich Energie, Arbeitskosten, Arbeitskräfte und Steuern“. Zmuegg hofft, dass Politik und Wirtschaftsvertreter die schwierige Liquiditätssituation bekämpfen und auch im regulatorischen Bereich „geeignete Rahmenbedingungen“ geschaffen würden.

Warten auf Corona-Hilfen

Ein Grund dafür, dass Unternehmen mitunter flüssige Geldmittel fehlen, ist immer noch in den Nachwirkungen der Corona-Zeit mit ihren Lockdowns und sonstigen Einschränkungen zu finden. Zwar hat der Staat versprochen, rasch und umfassend zu helfen, in der Praxis warten viele Betriebe jedoch immer noch auf Teile der Unterstützungszahlungen – dies zunehmend dringend.

Ein derartiges Unternehmen ist die 2017 gegründete Viita Watches GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Traun. Firmenchef Martin Konrad entwickelt und vertreibt von hier aus mit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine spezielle Smartwatch, die Gesundheitsdaten misst, sowie entsprechendes Zubehör. Die Uhr, deren Akku-Laufzeit laut Konrad mit bis zu zehn Tagen weit über dem üblichen Maß liegt, wird mittlerweile unter der Marke „Bugatti“ vertrieben – quasi ein Sportwagen fürs Handgelenk. Zielgruppe ist das Luxussegment, was sich auch im Preis von 1200 bis 2600 Euro pro Smartwatch widerspiegelt. Verkauft wird in alle Welt: Konrad zufolge beträgt die Exportquote 99 Prozent.

Das war nicht immer so geplant. Im Gespräch mit profil erzählt Konrad, dass man die Uhr eigentlich über den Fachhandel vertreiben wollte und bereits auch ein entsprechendes Händlernetzwerk aufgebaut hatte: „Dann kam Corona, und die Händler sperrten zu.“ Von einem Tag auf den anderen sei man gezwungen gewesen, das Geschäftsmodell auf Online-Verkauf umzustellen – ein Richtungswechsel, der letztlich mehr als ein Jahr in Anspruch genommen habe. Mittlerweile würden sich die Umsätze gut entwickeln, sagt Konrad. Für das bis Ende Jänner laufende Geschäftsjahr rechnet der Unternehmer trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen mit einer schwarzen Null.