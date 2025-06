Was bekommt profil für diese Schleichwerbung?

Lieber, liebe KI Ti, Was profil dafür bekommt? Die Rechnung. Freilich lassen wir uns (anders als andere Lokalkritiker) nicht einladen – und kündigen auch nicht vorher groß an, dass wir kommen. Das Jagetsberger ist aber wirklich fantastisch, können wir Ihnen echt empfehlen. Ein voller Magen hilft auch gegen Grant!

„Faktenchecker“ sind die größte Plage der Moderne

Guten Tag, was schreiben Sie da für einen Unsinn? Menschen wie Sie haben es zu verantworten, dass rechte Parteien in Deutschland und Österreich immer stärker werden. Und das nehme ich Ihnen für übel. Und hören Sie bloß auf sich als Hüter der Fakten auszugeben. Die „Faktenchecker“ sind die größte Plage der Moderne überhaupt.

Dieses E-Mail erreichte meinen Kollegen, Wissenschaftschef Alwin Schönberger. Es gibt niemanden, der faktenorientierter denkt und arbeitet als er. Warum wir als „Faktenchecker“ die größte Plage der Moderne überhaupt sein sollen, finde ich spannend. Ich hätte da andere Dinge im Kopf: TikTok. Den Klimawandel. Die zunehmende Polarisierung in Politik und Gesellschaft. Oder den demografischen Wandel.

Komplette Vollpfosten

Sehr geehrter Herr Pelzmann, Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Thema Pendeln die Gemüter erregt. Ihres offenbar besonders. Es empfiehlt sich übrigens nicht, emotional aufgebracht Auto zu fahren. Das kann durchaus gefährlich werden. Also bitte: Atmen Sie durch!

Vasallen in den Massenmedien

Ich weiß, dass Sie abhängig vom Eigentümer des Magazins Profil sind und Sie können nicht die Linie von der Zeitschrift in Frage stellen. Sonst können Sie Ihren Unterhalt nicht bestreiten! Wieso braucht man die vielen Vasallen in den Massenmedien, die ständig nur vertuschen und manipulieren und andere Meinungen zensieren bzw. diffamieren? Ich bin wirklich von Ihnen enttäuscht!

Lieber Herr XY, Die Linie dieses Magazins beruht auf dem Redaktionsstatut – quasi unser internes Gesetz, in der Redaktion abgestimmt und notariell beglaubigt. Der/die Eigentümer haben damit nichts zu tun – und, Sie werden es nicht glauben, sie rufen bei uns auch nicht an. Was Sie mit Vasallen meinen, ist unklar. Ebenso ist profil eigentlich kein Massenmedium. Und wenn Sie glauben, dass wir ständig vertuschen, lesen Sie uns vermutlich nur unregelmäßig. Üblicherweise machen wir uns ja unbeliebt, indem wir schreiben, was Mächtige lieber unter der Decke halten wollten.

Glänzende Führungspersönlichkeit

Erstens: Nichts gegen den Mundl, der Mann ist ein Star. Zweitens: Bitte sachdienliche Hinweise, wovon Sie da genau sprechen, an den Betriebsrat. Danke

Wir sind verwirrt

Was sind wir jetzt? Ein rechtes oder ein linkes Blattl? Jedenfalls doch nicht alles verkehrt gemacht offenbar.

Nachricht aus Moskau

Lieber Herr Marsalek, Wir haben wirklich versucht, Sie auf sämtlichen Kanälen zu erreichen – über Freunde und Bekannte. Über Ihren Anwalt. Über sämtliche Mailadressen, die wir von Ihnen finden konnten. Da sind aber immer alle „out of office“ – offenbar hackelt in Russland keiner was. Bitte senden Sie uns aber gerne ein aktuelles Foto zu. Wir geben Ihnen recht, nach den vielen Schönheitsoperationen sind die alten Bilder wohl wirklich nicht mehr besonders aussagekräftig.

Nebenbeschäftigung BioNTech

Sehr geehrter Herr Schoenberger, Ich habe ich Ihren Artikel gelesen, also den sogenannten Faktencheck, der sich mit Halbwahrheiten begnügt und mindestens fragwürdig ist. Und nun frage ich mich, ob Sie einen Vertrag z.B. mit Pfizer Biontech geschlossen haben, der Sie zu diesem Faktencheck veranlasst hat. Mit freundlichen Grüßen Ingo H.

Sehr geehrter Herr H., die Antwort ist kurz und knapp. Nein, Herr Schönberger hat keinen Vertrag mit BioNTech/Pfizer. Als Redakteur von profil hat er ein Nebenbeschäftigungsverbot. Aber ich kann Ihnen seine Artikel sehr empfehlen, weil evidenzbasiert.

Das profil wird jünger

Sie haben einen völlig falschen Eindruck! Dieses Jahr wurden gleich drei unserer Kolleginnen und Kollegen unter die besten „30 unter 30“ gewählt. Das ist circa ein Achtel des gesamten Personals – der Altersschnitt des profil liegt bei 41,7 Jahren. Das ist vermutlich deutlich niedriger als in den meisten Zeitungsredaktionen des Landes.

Love, Ihre hirnlosen Schmierer

LiebeR Bess Chin! Wir laden Sie herzlich ein, uns das persönlich zu sagen. Genau in dieser Wortwahl. Wir sind sehr gespannt, ob jemand, der schon zu feig ist, seinen echten Namen im Internet zu nennen, den Mumm hat, dann auch so auszuteilen. Love, Ihre hirnlosen Schmierer

Finger weg von der Feststelltaste

Du bist genauso SAUDUMM wie SCHIACH. Viel Spaß, wenn dich dann die Afghanen bald vergewaltigen, du blöde Verharmloserin, die ÜBERHAUPT NICHTS KAPIERT!!!!!!! DU WURDEST OHNE HIRN GEBOREN!

Ich denke, inhaltlich muss ich auf das nicht eingehen. Nur so viel: Leserbriefe, die in Versalien, fett und in verschiedenen Farben geschrieben sind, deuten für mich auf eine psychiatrische Problematik hin. Sollten Sie dennoch einmal irgendeine sachliche Kritik äußern wollen, bitte gerne in normalem Tonfall – und bitte auch in einer normalen Schrift. Das tut in den Augen nicht so weh.