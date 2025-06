Unter dem Titel „Codename ‚Minerva‘“ deckte Wirtschaftsredakteurin Liselotte Palme minutiös das spektakuläre Vorhaben auf: den Verkauf des damals noch teilstaatlichen Stahlkonzerns Voestalpine an Magna. Palme berichtete darüber, wer in der Arbeitsgruppe saß, wie lange sie tagte und was ihr Erfolg bedeuten würde: die Filetierung der Voest und damit in letzter Konsequenz ihr Ende. Der Ursprung des Codenamens wurde ihr von einem mit dem Projekt vertrauten Manager kichernd preisgegeben, schrieb Palme: Das „M“ stehe für Magna, das „va“ am Wortende sei die Abkürzung für Voest.