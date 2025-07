Bikeleasing-Service tritt Klimabündnis Tirol bei

Seit Juli ist der Bikeleasing-Service offizielles Mitglied im Klimabündnis Tirol – dem größten kommunalen Klimaschutznetzwerk Europas. Mit dem Beitritt unterstreicht das Unternehmen sein umweltrelevantes Ziel, die CO2-Emissionen kontinuierlich zu senken und Nachhaltigkeit in alle Wertschöpfungsprozesse zu integrieren.

Der Bikeleasing-Service bekennt sich zu einem klaren Kurs in Richtung Klimaschutz: CO₂-Emissionen senken, Kreislaufwirtschaft fördern und nachhaltige Mobilität auf allen Ebenen stärken. „Nachhaltiges Handeln beginnt bei uns selbst. Der Beitritt zum Klimabündnis Tirol ist ein starkes Signal für unsere Verantwortung als Unternehmen“, erklärt Helmut Schleich, Managing Director der BLS Bikeleasing-Service Österreich GmbH. „Wir wollen zeigen, dass Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Die Mitgliedschaft im Klimabündnis Tirol stärkt unser Engagement und gibt uns wertvolle Impulse, unser Nachhaltigkeitsprofil in Österreich weiter zu schärfen.“

Bei der feierlichen Urkundenübergabe in Innsbruck hob Klimaschutzlandesrat René Zumtobel, Obmann von Klimabündnis Tirol, die Bedeutung der Mobilitätswende für den Klimaschutz hervor: „Verkehr zu reduzieren ist einer der größten Hebel für den Klimaschutz – gerade in Tirol, wo tägliche Pendelwege oft mit dem Auto zurückgelegt werden. Deshalb schaffen Betriebe wie Bikeleasing, die neue, klimafreundliche Mobilitätslösungen anbieten und selbst als Vorbild handeln, einen enormen Mehrwert. Das Potenzial für mehr Radverkehr in Tirol ist groß – jeder dritte Alltagsweg ist kürzer als 1,5 Kilometer, die Hälfte ist kürzer als fünf Kilometer – also sehr gute Raddistanzen.“

Nachhaltigkeit als strategisches Unternehmensziel

Am Beginn des Aufnahmeverfahrens zum Klimabündnis-Betrieb steht ein ganzheitlicher Klimacheck. Analysiert werden die Bereiche Energie, Mobilität, Abfall, Beschaffung, Verpflegung, Wasser, Boden und Kommunikation. Bereits heute setzt der Bikeleasing-Service zahlreiche Maßnahmen zur Reduktion des eigenen ökologischen Fußabdrucks um: Die vollständige Umstellung auf Ökostrom ist bereits Realität. Weitere Schwerpunkte liegen auf der nachhaltigen Beschaffung, der schrittweisen Dekarbonisierung der firmeneigenen Mobilität, der Reduktion des betrieblichen Abfallaufkommens sowie der Förderung der Kreislaufwirtschaft. Auch das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen ist fester Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Über 160 Tiroler Betriebe im Netzwerk

Mit dem Beitritt zum Klimabündnis Tirol hat sich der Bikeleasing-Service einem starken Netzwerk angeschlossen: Neben den über 1.100 Klimabündnis-Gemeinden, haben sich österreichweit rund 1.800 Betriebe der Klimabündnis-Idee verschrieben, über 160 davon in Tirol. Klimabündnis-Betriebe bekennen sich zum nachhaltigen Handeln, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

Über den Bikeleasing-Service

Seit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.

Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 75.000 Unternehmen mit mehr als 3,7 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von über 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.

An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit über 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.