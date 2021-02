IS schickt immer mehr Kinder in den Kampf

Überrascht hat die Autoren vor allem die Selbstverständlichkeit, mit der Kinder und Jugendliche vom IS eingesetzt werden: "Der IS hat die Mobilisierung von Kindern so massiv vertreten, dass es mehr auf eine ernsthafte strategische Überlegung als eine kurzfristige Propagandamaßnahme hindeutet." Die Kinder kämpfen Seite an Seite mit älteren Kämpfern bei verschiedensten Einsätzen: "Sie erfahren keine besondere Behandlung (...) ihr Alter ist Nebensache."