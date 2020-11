Abiy Ahmed, Aung San Suu Kyi, Barack Obama: Friedensnobelpreiskrieger

US-Präsident Barack Obama (2009, für die Schaffung eines "neuen Klimas in der internationalen Politik") wurde sehr schnell, nämlich nicht einmal ein Jahr nach Amtsantritt, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Anschließend setzte er im sogenannten Krieg gegen den Terror vermehrt auf Drohnenangriffe, die zahlreiche zivile Opfer forderten - unter anderem in einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen, dem Friedensnobelpreisträger des Jahres 1999.



Umstritten war auch die Vergabe an US-Außenminister Henry Kissinger (1973, für "die Herbeiführung eines Waffenstillstands im Vietnamkrieg"), der sich zuvor als besonderer Scharfmacher bei Kriegen in Ostasien hervorgetan hatte.



Verhindern lassen sich derartige Fehlgriffe schwer - geschehen aber ohnehin selten, da aktive Politiker unter den Ausgezeichneten in der absoluten Minderheit sind. Gerade in Krisenstaaten ist das Risiko gegeben, dass aus Friedensengeln plötzlich Kriegsherren werden: Äthiopiens Premierminister ist ein Beispiel dafür, das dem Nobelpreiskomitee zu denken geben müsste.