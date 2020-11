EU-Grenzschutzagentur Frontex: Hart an der Grenze

Mit Ylva Johansson ist seit einem Jahr eine Kommissarin im Amt, die glaubhaft versichert, etwas gegen illegale Rückschiebungen unternehmen zu wollen. "Die Berichte über Pushbacks bereiten mir große Sorge",sagte sie Mitte Oktober im profil-Interview: "Menschen müssen das Recht auf ein faires Asylverfahren haben. Sie dürfen nicht zurückgedrängt werden."Die schwedische Sozialdemokratin will Mitgliedstaaten dazu verpflichten, Untersuchungen über mögliche Pushbacks einzuleiten. Bisher liegt diese Aufgabe bei Frontex. Doch wo nichts dokumentiert wird, da ist nichts zu finden.



Dabei sehen die Vorschriften der Europäischen Grenz-und Küstenwache vor, dass Frontex seine Aktivitäten einstellt und die finanziellen Hilfen stoppt, sobald ein Mitgliedstaat gegen Grundrechte verstößt. Dass dies in Griechenland der Fall ist, daran zweifelt offenbar auch die EU-Kommission nicht.



Ein Teil des Problems ist wohl, dass Frontex sich im Recht sieht. Dass sich die Agentur in erster Linie als Abwehr-und Schutzkraft sieht, lässt sich aus Presseaussendungen, Tweets sowie einem Brief Leggeris an Johansson herauslesen. Die Agentur verweist in erster Linie auf den Schutz der Außengrenzen und die Unterstützung der griechischen Küstenwache. Dass dies mit Rücksicht auf Grundrechte geschieht, scheint zweitrangig.



"Wir kümmern uns um die Sicherheit von Hunderten Millionen Europäern, indem wir dabei helfen, unsere Grenzen zu schützen", so Frontex in einer Auseinandersetzung mit Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch und anderen NGOs auf Twitter am Samstag vor einer Woche. Dass man Menschen in Seenot rettet, wird auch hier zum Nachsatz.



Interessant ist auch ein Brief Leggeris an die EU-Kommission vom 11. November. Darin deutet der Frontex-Chef an, dass das geltende Recht, also die Pflicht zur Seenotrettung, in der Praxis nicht ausreichend eingehalten wird und einiges präzisiert werden muss. Die Wiener Juristin Viktoria Baumgartl interpretiert das so: "Er versucht, von den Fehlern seiner Organisation abzulenken und schiebt sie auf unklare Vorgaben."Dabei sei die Rechtslage eindeutig: "Das Verbot von Pushbacks ist absolut."