Aida Loos: „Die Frauen im Iran haben einen kollektiven Wutanfall“

Ich bin 1985 nach Österreich gekommen. Wissen Sie, was meine erste Erinnerung überhaupt ist? Eine Stewardess im Flugzeug nach Österreich, die mir Buntstifte und etwas zum Zeichnen gibt. Damals war ich vier Jahre alt. Ich und meine zwei Schwestern sind mit den Eltern hoch traumatisiert nach Österreich gekommen. Mein Vater hatte in Graz studiert, er konnte die Sprache. Meine Mutter hatte in San Francisco studiert und dann im kleinen Österreich das Gegenteil von Amerika aufgefunden. Meine Kindheit war geprägt von einer ständigen Sehnsucht nach dem Iran und gleichzeitig einer Wut auf dieses Regime. Wir waren die vermeintlich Privilegierten im Ausland. Dabei wären wir lieber bei den Verwandten gewesen.

Ich bin 1985 nach Österreich gekommen. Wissen Sie, was meine erste Erinnerung überhaupt ist? Eine Stewardess im Flugzeug nach Österreich, die mir Buntstifte und etwas zum Zeichnen gibt. Damals war ich vier Jahre alt. Ich und meine zwei Schwestern sind mit den Eltern hoch traumatisiert nach Österreich gekommen. Mein Vater hatte in Graz studiert, er konnte die Sprache. Meine Mutter hatte in San Francisco studiert und dann im kleinen Österreich das Gegenteil von Amerika aufgefunden. Meine Kindheit war geprägt von einer ständigen Sehnsucht nach dem Iran und gleichzeitig einer Wut auf dieses Regime. Wir waren die vermeintlich Privilegierten im Ausland. Dabei wären wir lieber bei den Verwandten gewesen.

Ich bin 1985 nach Österreich gekommen. Wissen Sie, was meine erste Erinnerung überhaupt ist? Eine Stewardess im Flugzeug nach Österreich, die mir Buntstifte und etwas zum Zeichnen gibt. Damals war ich vier Jahre alt. Ich und meine zwei Schwestern sind mit den Eltern hoch traumatisiert nach Österreich gekommen. Mein Vater hatte in Graz studiert, er konnte die Sprache. Meine Mutter hatte in San Francisco studiert und dann im kleinen Österreich das Gegenteil von Amerika aufgefunden. Meine Kindheit war geprägt von einer ständigen Sehnsucht nach dem Iran und gleichzeitig einer Wut auf dieses Regime. Wir waren die vermeintlich Privilegierten im Ausland. Dabei wären wir lieber bei den Verwandten gewesen.

Haben Sie den Iran als Kind besucht?

Loos

Ich war zwölf, als ich zum ersten Mal dort war, gerade am Anfang der Pubertät, unzufrieden mit mir selbst. Es ist kein leichtes Alter. Ich habe damals meinen Platz im Leben gesucht und Teheran war eine Identitätsfindung. Auf einmal habe ich mich selbst verstanden. Genau diese Erfahrung wünsche ich meinen Töchtern auch. Das ist mit ein Grund, warum ich mich für die Revolution so einsetze.

Wie war das, in Wien aufzuwachsen und dann die Familie im Iran zu besuchen?

Loos

In meiner Jugend war ich jeden Sommer entweder in New York oder in Teheran. Im Iran habe ich gelernt, was das bedeutet, unter ständiger Beobachtung zu stehen. Dass einem gesagt wird, was man zu tragen und wen man zu lieben hat. Ich konnte mit meinem Cousin nicht auf die Straße gehen, weil der als mein potenzieller Freund gesehen werden könnte. Man lebt in ständiger Paranoia. In Teheran Alkohol zu kaufen war, als würde man in Wien nach Heroin suchen und viel schlimmer, weil alles in Peitschenhieben gerechnet wird.

Die Menschen feiern natürlich trotzdem. Nur heimlich?

Loos