Trump: Wie werden wir ihn los ...

Zwei liberale Interessensgruppen, die die Seite impeachdonaldtrumpnow.org betreiben, sehen vor allem in Trumps zukünftigen Geschäften die Grundlage für eine Amtsenthebung. Trump besteht darauf, Anteile seiner Firma zu behalten, dies könnte einen Interessenskonflikt zur Folge haben. Trump würde so direkt davon profitieren, wenn Diplomaten oder andere Offizielle aus anderen Ländern zum Beispiel in seinen Hotels übernachten. Dies könnte wiederum gegen eine Klausel in der US-Verfassung verstoßen, die es Amtsträgern verbietet, Geschenke oder Vorteile von anderen Staaten anzunehmen (Foreign Emoluments Clause). Ob diese Vorwürfe in einem Amtsenthebungsverfahren halten würden, ist unklar.