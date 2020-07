Anschlag auf Synagoge in Halle: "Ich habe jegliches Sicherheitsgefühl in Deutschland verloren"

Am 9. Oktober 2019 versuchte ein schwer bewaffneter rechtsradikaler Attentäter die Synagoge im deutschen Halle zu stürmen. Kurz zuvor hatte der 28-jährige Mann zwei Passanten vor der Synagoge erschossen. profil-Mitarbeiterin Christina Feist erlebte den Anschlag im Gebetshaus mit. Am 21. Juli beginnt der Prozess gegen den Attentäter. Ihm wird zweifacher Mord und versuchter Mord in 68 Fällen vorgeworfen. Christina Feist hat sich der Anklage als Nebenklägerin angeschlossen.