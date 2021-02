Arun Chaudhary: Obamas Schatten

Am Tag seiner Hochzeit bekommt Arun Chaudhary einen Anruf, auf den er seit Wochen gewartet hat: Er hat den Job. Sein neuer Boss ist ein gewisser Barack Obama, Senator im Bundesstaat Illinois. Der hat wenige Monate zuvor, im Februar 2007, bekannt gegeben, dass er an den Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten teilnimmt. Er will Hillary Clinton, die haushohe Favoritin, schlagen. Und Arun Chaudhary, 32, Filmemacher und Bassist einer Punkband, soll ihm dabei helfen.



Zwei Wochen nach den Flitterwochen ziehen Chaudhary und seine Frau Laura nach Chicago. Ihren Freunden in New York erzählen sie, dass sie bald zurück sein würden. "Als Linker war ich daran gewöhnt, dass wir nie irgendetwas gewinnen", erinnert sich Chaudhary. Es sollte ganz anders kommen. Am Wahlabend, dem 4. November 2008, richtet Chaudhary im Grant Park in Chicago die Scheinwerfer ein, während der erste afroamerikanische Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika seine erste Rede hält; vor 240.000 begeisterten Anhängern und vor den Augen und der Kamera von Arun Chaudhary. "Als das Wahlergebnis verkündet wurde, kamen, wie aus dem Nichts, von überall Bodyguards des Secret Service. Plötzlich hatte Obama einen Assistenten, dessen einzige Aufgabe es war, sein Telefon zu halten." An jenem Abend schlafen so viele Freunde in Chaudharys Wohnung, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als die Siegesrede von Obama vom Badezimmer aus auf YouTube hochzuladen. Sie beginnt mit den Worten: "Wenn es da draußen immer noch jemanden gibt, der daran zweifelt, dass in Amerika alles möglich ist, dann ist diese Nacht unsere Antwort darauf."

"First Cameraman"

Die Geschichte von Chaudhary, sie fügt sich ein in das, was Obama in jener Nacht sagt: in die Erzählung vom amerikanischen Traum. Es ist die romantisch verklärte Vorstellung von den USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem ein Tellerwäscher Millionär und ein schwarzer Junge Präsident werden kann. Und in dem der Sohn eines indischen Einwanderers und einer jüdischen Mutter den Job des "First Cameraman" im Weißen Haus antritt, ein Posten, den es davor nie gegeben hat.



Als Kind erzählte Chaudhary seinen Eltern noch, dass er niemals Politiker werden könne, weil niemand wisse, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Heute heuern ihn Sozialdemokraten auf der ganzen Welt an, darunter Senator und Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders und Jeremy Corbyn, der inzwischen abgetretene Vorsitzende der britischen Labour-Partei.



Chaudharys eigene Geschichte ist eine Mischung aus beiden Männern. Seine Eltern sind, wie die von Corbyn, keine klassischen Arbeiter, sondern Computerwissenschafter. Seine Vorfahren sind, wie die von Bernie Sanders, Juden, allerdings nicht aus Polen, sondern aus Russland und der Ukraine. Chaudhary kommt 1975 in der Bronx zur Welt, ein dicht besiedeltes und multikulturell geprägtes Viertel von New York. Später ziehen seine Eltern in die Vorstadt nach Yorktown, wo überwiegend weiße Familien leben. Sie glauben, dass ihr Sohn eines Tages Geschichtslehrer oder Jurist wird.



Doch Arun entscheidet sich für einen anderen Weg, studiert Film, arbeitet als Sounddesigner und lehrt an der Universität. "Filme zu machen und der nächste Steven Spielberg zu werden, war nie mein Kindheitstraum", sagt Chaudhary. Filme waren für ihn eine "praktische Entscheidung", weil er darin die Möglichkeit sah, Politik zu machen.