Die Zerstörungswut erinnerte an den Sturm auf das Kapitol in Washington vor zwei Jahren. Tatsächlich verbindet die Anhänger Bolsonaros einiges mit jenen Donald Trumps – und auch die beiden ehemaligen Präsidenten haben viele Gemeinsamkeiten. Doch es gibt auch wesentliche Unterschiede. Im Interview mit profil spricht Günther Maihold von der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik über die Gefahr für die Demokratie durch Aufstände antidemokratischer Gruppen, gemeinsame Feindbilder und die Herausforderungen für den neuen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva.

Vorige Woche erlebte die Welt eine Art Déjà-vu. Gekleidet in den brasilianischen Nationalfarben stürmten Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof in Brasilia. Bei den Randalen wurden Hunderte Computer zerstört, Kunstwerke gestohlen und Akten vernichtet. Der Schaden ist enorm.

In Brasilia standen drei Institutionen im Visier, man machte keinen Unterschied zwischen dem Obersten Gericht, dem Parlament und dem Präsidentenpalast. Das hat einerseits damit zu tun, dass in Brasilia alle drei Gewalten auf einem Platz versammelt sind, liegt aber auch an der Frustration und der Ablehnung des etablierten institutionellen Gefüges. Es war nicht mehr möglich zu differenzieren, der Gewaltexzess wurde ausgelebt. In den USA galt der Oberste Gerichtshof als Trumps Hochburg, er stand daher nicht im Visier.

Es war eine angemeldete Demonstration, der Übergang in den Vandalismus muss nicht geplant gewesen sein. Das wurde von bestimmten Personen vorangetrieben oder hat sich ergeben, weil die Leute mit ihrer Frustration nach den verlorenen Wahlen nicht umzugehen wussten und sich dieser Frust entladen hat. Widerstand war aber zu erwarten. Viele gingen auch davon aus, dass es am Tag der Amtseinführung zu Kundgebungen kommen würde. Die Tatsache, dass das an einem Sonntag stattfand, an dem Brasilia leer ist, weil die Bürokraten nicht arbeiten, ist einer der Unterschiede zu den Ereignissen in Washington vor zwei Jahren. Da wurde die Auseinandersetzung mit Abgeordneten gesucht, Leute wurden verfolgt.

Klar ist, dass eine ähnliche Strategie eingesetzt wurde, auch die Positionen Bolsonaros und Trumps waren ähnlich: Die Nichtanerkennung von Wahlergebnissen, der starke Feindbildcharakter, eine von Emotionen geleitete Politik. Diese Elemente haben sich in den USA wie in Brasilien zusammengefügt und zu Gewaltausbrüchen geführt. Ob der Einzelne, der in Brasilia mitmarschiert ist, die Bilder aus den USA vor Augen hatte, ist aber schwer zu sagen.

Als Anhänger des rechtsradikalen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro vor einer Woche das Regierungsviertel in Brasilia stürmten, erinnerte das viele an den Sturm auf das Kapitol in Washington vor zwei Jahren. Hat der Mob in Brasilien sich die Anhänger Donald Trumps zum Vorbild genommen?

Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Trump und Bolsonaro und auch deren Anhängern, etwa die Ablehnung demokratischer Institutionen. Auch wurden beide von Steve Bannon, dem ehemaligen Vorstand der rechtspopulistischen Online-Plattform „Breitbart News“, beraten. Welche Rolle spielt das?

Maihold

Eine starke Gemeinsamkeit ist die Rolle von Feindbildern. Bolsonaro hat sich während seiner Amtszeit auf die Konstruktion des Feindbildes Lula konzentriert. Er hat vieles in ihn hineininterpretiert: Kommunismus, Vaterlandsverrat, Korruption, Familienfeindlichkeit. Diese Gemengelage hat Trump genauso bedient: Das Individuum muss sich verteidigen können und Zugang zu Waffen haben, der Staat ist nicht in der Lage, die Sicherheit zu gewährleisten, deshalb die Rückbesinnung auf die gloriose Vergangenheit. Bei Bolsonaro war es das Militärregime von 1964 bis 1985, in dem er die wahren Werte des Vaterlandes verortet. Das liegt sehr nah an dem Cocktail, den Bannon auch für Trump zusammengemixt hat.

Bolsonaro bezog sich auf die Militärdiktatur, Trumps Slogan war „Make America Great Again“ – auch der Flirt mit einer romantisierten Vergangenheit ist den beiden gemein.

Maihold

Ja, die Werte des Vaterlandes verorten beide in der Vergangenheit – die gilt es wiederzubeleben. Das ist mit extremen Emotionen belegt und hat einen massiven mobilisierenden Charakter entwickelt.

In Deutschland hat eine Gruppe von sogenannten Reichsbürgern geplant, die Regierung zu stürzen. Ist das etwas ganz anderes oder sehen Sie hier Gemeinsamkeiten zu den USA und Brasilien?

Maihold

Die Gemeinsamkeit ist die Entfremdung vom institutionellen Apparat. Diese Menschen meinen, innerhalb der gegebenen Ordnung keinen Platz mehr für ihre Interessen zu finden. Auch in der konspirativen Denkweise gibt es Ähnlichkeiten. Die Idee ist, dass man die Welt nur durch Selbsthilfe retten kann. In Brasilien gibt es die Gruppe der Evangelikalen, die alles mit Gott legitimieren, und die paramilitärischen Gruppierungen, die sich im Amazonas oder anderswo zurückziehen und den Klimaschutz als Feindbild sehen. Das sehe ich bei den Reichsbürgern nicht. Das dürften eher gescheiterte Individuen sein, die sich zusammenfinden, aber keinen so starken Gruppencharakter haben.

In den USA, in Brasilien, aber auch in anderen westlichen Ländern bringen Menschen ihren Unmut über die Politik oder über Wahlergebnisse zuletzt durch Angriffe auf demokratische Institutionen zum Ausdruck. Wie gefährlich ist das für die Demokratie?

Maihold

Das hängt davon ab, was als symbolischer Rahmen gewählt wird. In Brasilien liefen die Demonstranten in den Trikots der Nationalmannschaft herum. Der Bezugsrahmen ist bei den Reichsbürgern ein anderer. Der symbolische Rahmen, den unsere Gesellschaften zur Verfügung stellen, ist offenbar für diese Menschen nicht ausreichend. Damit beginnt eine Suche nach anderen Bezügen. Wahrscheinlich erfassen viele, die mit der Reichsfahne herumlaufen, ihre Bedeutung gar nicht richtig. In Brasilien verkörpert die Nationalmannschaft eine kollektive Identität, der man sich einfach bemächtigen kann. Darin gehen die Identitäten auf.

Ist das eine ernst zu nehmende Gefahr für die Demokratie?

Maihold

Es ist ein Signal, dass das, was wir als repräsentative Demokratie verstehen, für viele Menschen an Bindungswirkung verliert. Deswegen werden alternative Angebote gesucht, die größere Akzeptanz finden. Das hat damit zu tun, dass ein zentraler Akteur der Demokratie, nämlich die Parteien, massive Probleme hat. Parteien werden immer stärker auf- und abgelöst durch unterschiedliche Bewegungen.

Ist der Übergang von Bewegungen unter dem Slogan „not my government“ zu Rebellionen bis hin zum Putsch fließend?

Maihold

Die entscheidende Frage ist, was ein Putsch ist. Die lateinamerikanische Sicht darauf ist, dass das Militär oder andere bewaffnete Gruppen die Regierung stürzen und die Kontrolle übernehmen. Es gab in Lateinamerika eine Zeit lang Volksputsche, wo bestimmte Gruppen Präsidenten aus dem Amt hoben, etwa in Ecuador. Die Militärs haben dabei eine marginale Rolle gespielt. In den USA und in Brasilien hat das Militär keine Rolle gespielt. Selbst die Sympathisanten Bolsonaros innerhalb der Sicherheitsorgane haben keine aktive Rolle gespielt und nicht etwa versucht, Politiker anzugreifen oder die Macht zu übernehmen. Das war vielmehr ein Ausbruch von Volkszorn und Frustration. Dabei hatten die Leute in den Protestcamps das Militär aufgefordert, etwas zu tun. Insofern sind die Ereignisse in Brasilia weit vom Putsch entfernt. Die Machtübernahme stand nicht auf der Tagesordnung.

Man kann also nicht von einem Trend hin zu Putschversuchen sprechen?

Maihold

Nein. Ein Putsch müsste so angelegt sein, dass jene, die ihn durchführen, Herrschaft über das ganze Land ausüben können. Das war weder in den USA noch in Brasilien der Fall. Auch in Washington gab es keine Beteiligung des Militärs. Die Aufständischen wären nicht in der Lage gewesen, Macht auszuüben – selbst wenn es ihnen gelungen wäre, die Anerkennung der Wahl Bidens momentan zu stoppen.

Nichtstaatliche Gewalt zählt zu Ihren Forschungsschwerpunkten. Welche Möglichkeiten haben Staaten, Angriffe durch wütende, bewaffnete Bürger zu verhindern?

Maihold

Das ist eine nachrichtendienstliche Angelegenheit. In Brasilien wird gerade diskutiert, wieso der Nachrichtendienst die Aufrufe über Telegram nicht ernst genommen hat. Das war eine angemeldete Demonstration, es waren Absperrgitter aufgebaut. Es ist nicht zu erkennen, dass man von einem solchen Exzess ausgehen hätte müssen. In Lulas Regierung gab es Spannungen zwischen dem Justizminister, der keine große militärische Präsenz wollte, um das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit von Bolsonaros Leuten nicht einzuschränken, und dem Innenminister, der robuster auftreten wollte. Das war für die Regierung ein schwieriger Balanceakt: Wenn die Polizei wie wild losgeprügelt hätte, wäre Lula gleich zu Beginn seiner Amtszeit vorgeworfen worden, dass er seine Gegner unterdrückt.